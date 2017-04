Les Egyptiens sont vraiment paranoïaques sur les Juifs et les Pyramides

Il y a eu quelques procédures juridiques cette semaine dans un cas continu contre une douzaine d’Egyptiens et d’Allemands (en abstentia) accusés d’avoir pris des échantillons archéologiques illégalement de la Grande Pyramide en 2013.

L’article dit que le ministre des Antiquités en Egypte a accusé les Allemands de travailler pour les Juifs allemands pour trouver la preuve que les pyramides ont été construites par des esclaves israélites et pas des Égyptiens.

C’est évidemment ridicule, car les pyramides sont antérieures à Jacob depuis des siècles. Personne ne croit sérieusement que les Israélites les ont construits, bien que Menachem Begin ait dit qu’ils l’ont fait dans un épanouissement rhétorique en 1977.

De temps à autre, les journaux égyptiens publient des articles disant : non, vraiment, nous avons construit les Pyramides et pas les Juifs. Il y avait au moins deux de ces articles la semaine dernière seulement.

Il semble que cette accusation à propos des Allemands payés par un Juif pour trouver des preuves que les Israélites ont construit les pyramides a été créée à l’origine par le précédent ministre des Antiquités en Egypte, Zahi Hawass. Al Masry al Youm qui l’a annoncé en décembre 2013 :

Le Dr Zahi Hawass, ex-ministre d'État aux Antiquités, a révélé que les vols du charouble du roi Khufu se faisaient en faveur de Robert Bauval, un juif égyptien travaillant en Belgique, qui a essayé de démontrer que la pyramide est « une Produit juif et non égyptien ». Hawass a déclaré dans des déclarations spéciales que Muhamed Ibrahim, le ministre des Antiquités, a déclaré dans l'un de ses entrevues avec les médias que le cartouche de Khufu avait été volé en 2006, ce qui n'est pas vrai, car les organismes d'inspection et la police ont prouvé que le vol a eu lieu en 2013, et les passeports des Allemands ont montré qu'ils étaient entrés en Egypte en avril dernier. Hawass s'est demandé « comment le vol aurait pu avoir lieu en 2006 alors que les enquêtes avaient été menées avec les fonctionnaires actuels et non pas ceux qui étaient responsables de la pyramide à l'époque ? Bien que le résultat de l'enquête soit venu confirmer mes paroles, et tous les responsables du crime ont été retirés de la pyramide après leur participation, d'une manière ou d'une autre, ils ont été prouvés ». Il a ajouté : « Je voudrais préciser que les vandales étrangers sont dirigés par un juif égyptien vivant en Belgique, qui avait précédemment envoyé plus d'une personne, qui étaient entièrement interdits, et avec qui j'ai eu de nombreuses batailles et il a écrit un livre avant d'essayer de prouver que la pyramide n'était pas égyptienne ».