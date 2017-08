Les 7 raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus, il y a plus de 2000 ans … – Par Agnès Bridfer.

Les juifs doivent partager cet article, des milliards sont dépensés chaque année en essayant de convertir les Juifs incultes … ce genre d’information est essentiel pour expliquer clairement à notre communauté pourquoi nous avons rejeté les doctrines des autres religions et cultes depuis des milliers d’années.

Il est important de comprendre pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Le but n’est pas de dénigrer les autres religions, mais plutôt de clarifier la position juive. Plus de données seront disponibles, et les gens mieux informés pourront faire leur chemin spirituel.

Les juifs n’acceptent pas Jésus comme le Messie :

Qui est exactement le Messie?

Le mot « Messie » se dit en mot hébreu « Machia’h », qui signifie « Oint.« Il se réfère généralement à une personne initiée dans le service de Dieu par l’onction avec de l’huile. (Exode 29:7, I Rois 1:39, II Rois 09:03)

Étant donné que chaque roi et grand prêtre a été oint avec de l’huile, chacun peut être désigné comme «un oint » (un Machia’h ou un Messie). Par exemple: «A Dieu ne plaise que [David] devrait tendre ma main contre le Messie du Seigneur [Saül] …» (I Samuel 26:11 Cf. II Samuel 23:01, Ésaïe 45:1, Psaumes 20:06..)

D’où vient le concept juif du Messie ? L’un des thèmes centraux de la prophétie biblique est la promesse d’un âge futur de la perfection caractérisé par la paix et la reconnaissance d’un Dieu universel. (Ésaïe 2:1-4; Sophonie 3:09; Osée 2:20-22; Amos 9:13-15; Esaïe 32:15-18, 60:15-18; Michée 4:1-4; Zacharie 8: 23, 14h09; Jérémie 31:33-34)

Beaucoup de ces passages prophétiques parlent d’un descendant du roi David qui va gouverner Israël à l’époque de la perfection. (Esaïe 11:1-9; Jérémie 23:5-6, 30:7-10, 33:14-16; Ézéchiel 34:11-31, 37:21-28; Osée 3:4-5)

Étant donné que chaque roi est un Messie, par convention, nous nous référons à ce futur roi oint comme le Messie. Ce qui précède est la seule description dans la Bible d’un descendant de David qui est dans le futur sera reconnu en tant que Messie.

1) Jésus ne remplissait pas les prophéties messianiques

Qu’est-ce que le Messie devait accomplir? La Bible dit :

A. Construire le Troisième Temple (Ézéchiel 37:26-28).

B. Rassemblez tous les Juifs vers la Terre d’Israël (Esaïe 43:5-6).

C. Amener une ère de paix dans le monde, et mettre fin à toute haine, de l’oppression, de la souffrance et de la maladie. Comme il est dit: « Nation ne lèvera plus l’épée nation contre nation» (Esaïe 02:04)

D. Il nous fera découvrir la connaissance universelle du Dieu d’Israël, qui unira l’humanité comme une seule peuple. Comme il est dit: «Dieu sera roi sur toute la terre sur ce jour-là, Dieu sera Un et Son Nom sera Un » (Zacharie 14:09).

Le fait historique est que Jésus a accompli aucune de ces prophéties messianiques.

Les chrétiens rétorquent que Jésus accomplira ceux-ci dans la seconde venue, mais les sources juives montrent que le Messie va accomplir les prophéties pures et simples, et aucun concept de seconde venue existe.

2) Jésus n’a pas incarner les qualités personnelles du MESSIE

A. Le MESSIE en tant que prophète

Jésus n’était pas un prophète. La prophétie ne peut exister en Israël quand la terre est habitée par une majorité de la population juive mondiale. Pendant le temps d’Esdras (vers 300 avant notre ère), alors que la majorité des Juifs ont refusé de bouger de Babylone à Israël, la prophétie a pris fin à la mort des derniers prophètes Aggée, Zacharie et Malachie.

Jésus est apparu sur la scène près de 350 ans après que la prophétie avait pris fin.

B. Le Messie descendant de David

Selon des sources juives, le Messie naîtra de parents humains et possèdera des attributs physiques normaux comme les autres. Il ne sera pas un demi-dieu, (1), et ne possédera pas des qualités surnaturelles.

Le Messie doit descendre du roi David (voir Genèse 49:10 et Ésaïe 11:01). Selon la prétention chrétienne, Jésus était le produit d’une naissance virginale, il n’avait pas de père et donc ne pouvait pas avoir satisfait à l’exigence messianique d’être descendu du roi David! (2)

C. Le Messie et l’observance de la Torah

Le Messie conduira le peuple juif vers un plein respect de la Torah. La Torah stipule que toutes les mitsvot (commandements) restent contraignantes pour toujours, et ceux qui viennent à changer la Torah seront immédiatement identifiés comme faux prophète. (Deut. 13:1-4)

Tout au long du Nouveau Testament, Jésus contredit la Torah et affirme que ses commandements ne sont plus applicables. (Voir Jean 1:45 et 9:16, Actes 3:22 et 07:37) Par exemple, John 9:14 , dossiers que Jésus fait une pâte en violation du Shabbat (verset 16), » Il ne respecte pas le Shabbat! «

3) Versets mal traduit en référence à « Jésus »

Les versets bibliques ne peuvent être compris selon l’étude de l’hébreu original, car le texte révèle de nombreuses divergences dans la traduction chrétienne.

A. VIERGE DE NAISSANCE

L’idée chrétienne d’une naissance virginale est dérivée du verset d’ Isaïe 07:14 décrivant un « alma » comme donnant naissance. Le mot « alma » a toujours signifié une jeune femme, mais les théologiens chrétiens l’ont traduit comme «vierge». Cela correspond à la naissance de Jésus avec la première idée païenne du siècle des mortels étant imprégnés par les dieux.

B. CRUCIFIEMENT

Le verset des Psaumes 22:17 dit: « Comme un lion, ils sont mes mains et mes pieds. » Le mot hébreu ki-ari (comme un lion) est mais le christianisme lit le verset comme « crevé ». une référence à la crucifixion: «Ils ont percé mes mains et mes pieds. »

C. Un serviteur souffrant

Le Christianisme dans Isaïe chapitre 53 se réfère à Jésus, comme le «serviteur souffrant».

En réalité, Esaïe 53 suit directement le thème du chapitre 52, décrivant l’exil et la rédemption du peuple juif. Les prophéties sont écrites au singulier parce que les Juifs (« Israël ») sont considérés comme une seule unité. La Torah est remplie d’exemples de la nation juive visée par un pronom singulier.

Ironie du sort, les prophéties de persécution d’Isaïe se réfèrent en partie au 11ème siècle quand les Juifs ont été torturés et tués par les Croisés qui ont agi au nom de Jésus.

D’où venaient ces contresens ? Saint-Grégoire, 4ème siècle évêque de Nazianze, a écrit: « Un peu de jargon est tout ce qui est nécessaire pour imposer au peuple. Moins ils comprennent, plus ils admirent. «

4) La croyance juive est basée uniquement sur une révélation nationale

Sur les 15 000 religions dans l’histoire humaine, le judaïsme fonde sa conviction sur la révélation nationale de Dieu qui parle à la nation tout entière. Si Dieu va commencer à une religion, il est logique Il dira à tout le monde, pas seulement une personne.

Tout au long de l’histoire, des milliers de religions ont été créées par des individus, en essayant de convaincre les gens d’être prophète de Dieu. Mais la révélation personnelle est une base extrêmement faible pour une religion, car on ne peut jamais savoir si c’est bien vrai. Depuis d’autres n’ont pas entendu Dieu parler à cette personne. Même si la personne qui demande la révélation personnelle accomplit des miracles, il n’existe toujours pas de vérification qu’il est un véritable prophète. Les miracles ne prouvent rien. Tout ce qu’ils montrent-en supposant qu’ils sont authentiques, est qu’il dispose de certains pouvoirs. Cela n’a rien à voir avec sa revendication de la prophétie.

Le Judaïsme, est unique parmi tous les grandes religions du monde, et ne repose pas sur des « revendications de miracles » comme base de sa religion. En fait, la Bible dit que Dieu accorde parfois le pouvoir de «miracles» à des charlatans, afin de tester la loyauté juive de la Torah (Deutéronome 13:04).

Etats Maïmonide (Fondements de la Torah, ch 8.):

Les Juifs ne crurent en Moïse, notre maître, à cause des miracles qu’il a exécutés. Chaque fois que la croyance de quelqu’un est basé sur des miracles, le doutes subsiste car il est possible que les miracles ont été accomplis grâce à la magie ou la sorcellerie. Tous les miracles accomplis par Moïse dans le désert étaient parce qu’ils étaient nécessaires, et non comme la preuve de sa prophétie. Quelle était donc la base de la croyance [juive]? La Révélation au mont Sinaï, que nous avons vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles, qui ne dépendent pas sur le témoignage d’autres … comme il le dit, «face à face, Dieu a parlé avec vous … » La Torah dit aussi: «Dieu n’a pas fait cette alliance avec nos pères, mais avec nous-qui sont tous ici en vie aujourd’hui. « (Deut. 05:03)

Le judaïsme n’est pas fait de miracles. C’est l’expérience d’un témoin oculaire personnelle de chaque homme, femme et enfant, debout sur le mont Sinaï il y a 3300 années.

5) CHRISTIANISME EN CONTRADICTION avec la théologie juive «

Les points théologiques suivants s’appliquent surtout à l’Eglise catholique romaine, la plus grande dénomination chrétienne. » A. DIEU que trois? » L’idée catholique de la Trinité casse Dieu en trois êtres distincts: le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Matthieu 28:19). Cela contraste avec le Shema, la base de la croyance juive: «Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un» (Deut. 6:4). Les juifs déclarent la Shema tous les jours, en l’écrivant sur les poteaux (Mezouza), et le liant à la main et de la tête (Tefillins). » Cette déclaration de l’unicité de Dieu sont les premiers mots d’un enfant juif et les derniers mots prononcés devant un Juif qui meurt. Dans la loi juive, le culte d’un dieu en trois parties est considéré comme l’idolâtrie, l’un des trois péchés capitaux qu’un Juif doit plutôt donner sa vie que la transgresser. Cela explique pourquoi, pendant l’Inquisition et à travers l’histoire, les Juifs ont donné leur vie plutôt que de se convertir .

HOMME COMME DIEU? Les catholiques romains croient que Dieu est descendu sur terre sous forme humaine, comme Jésus a dit: « Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10:30). Maïmonide consacre l’essentiel du «Guide des égarés » à l’idée fondamentale que Dieu est incorporel, ce qui signifie qu’il n’assume aucune forme physique. Dieu est éternel, au-dessus du temps. Il est infini, au-delà de l’espace. Il ne peut pas être né, et ne peut pas mourir. Dire que Dieu assume une forme humaine rend Dieu petit, diminuant à la fois son unité et sa divinité. Comme la Torah dit: «Dieu n’est pas un mortel » (Nombres 23:19). Le judaïsme nous dit que le Messie naîtra de parents humains, et possède des attributs physiques normaux comme les autres. Il ne sera pas un demi-dieu, et ne sera pas posséder par des qualités surnaturelles. En fait, une personne en vie à chaque génération a la capacité d’ entrer dans le rôle du Messie. (Voir Maïmonide – Lois des Rois 11:03)

INTERMEDIAIRE POUR LA PRIERE? La foi catholique est que la prière doit être dirigée par un intermédiaire tout en confessant ses péchés à un prêtre. » Jésus lui-même est un intermédiaire, comme Jésus a dit: «Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le judaïsme, la prière est une affaire totalement privée, entre chaque individu et Dieu. Comme le dit la Bible: «Dieu est proche de tous ceux qui appellent à Lui » (Psaumes 145:18). En outre, parmi lesDix Commandements: « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi », ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en place un médiateur entre Dieu et l’homme. » (Voir Maïmonide – Lois de l’idolâtrie ch 1.) »

PARTICIPATION DANS LE MONDE PHYSIQUE La doctrine catholique traite souvent le monde physique comme un mal à éviter. Marie, la plus sainte femme, est dépeint comme une vierge. Les prêtres et les religieuses sont célibataires. Et monastères sont, des lieux isolés et distants. En revanche, le judaïsme croit que Dieu a créé le monde physique sans nous frustrer, mais pour notre plus grand plaisir. La spiritualité juive vient à travers les prises avec le monde ordinaire d’une manière qui élève et l’élève.La sexualité dans le contexte approprié est l’un des actes les plus saints que nous pouvons accomplir. Le Talmud dit que si une personne a la possibilité de déguster un nouveau fruit et refuse de le faire, elle devra tenir compte de cette action dans le monde à venir. Les écoles rabbiniques enseignent comment vivre au milieu de l’agitation de l’activité commerciale. Les Juifs ne se retirent pas de la vie, nous l’élevons.

6) Juifs et Grecs

Le Judaïsme ne demande pas que tout le monde se convertissent à la religion. La Torah de Moïse est une vérité pour toute l’humanité, qu’ils soient juifs ou non. Le roi Salomon a demandé à Dieu de tenir compte des prières des non-juifs qui viennent au Temple (I Rois 8:41-43). » Le prophète Isaïe se réfère au Temple comme une « Maison pour toutes les nations. » Le service du Temple pendant Souccot sélectionne 70 offres de taureau, correspondant aux 70 nations du monde. » Les juifs ne cherchent pas à convertir les gens au judaïsme parce que la Torah prescrit un chemin droit pour les non juifs à suivre, connus comme les «sept lois de Noé. » » Maïmonide explique que tout être humain qui observe fidèlement ces lois morales fondamentales gagne une place dans le ciel. » .

7) Croire au Messie

Maïmonide affirme que la popularité du christianisme (et l’Islam) font partie du plan de Dieu pour répandre les idéaux de la Torah dans le monde entier. Cela déplace la société plus proche d’un état de perfection de la morale et vers une meilleure compréhension de Dieu. « Tout cela est en préparation pour l’ère messianique. En effet, le monde a désespérément besoin de la rédemption messianique. La guerre et la pollution menacent notre planète et la confusion érodent la vie de famille. Dans la mesure où nous sommes conscients des problèmes de la société, est la mesure où nous allons aspirer à la rédemption. Comme le dit le Talmud, l’une des premières questions que les Juifs est demandé au Jour du Jugement est: « Avez-vous aspirez à l’arrivée du Messie? » Comment hâter la venue du Messie? » La meilleure façon est d’aimer l’humanité généreusement, pour garder les mitsvot de la Torah (le mieux possible), et à encourager les autres à faire de même. Malgré la morosité, le monde semble se diriger vers la rédemption. Un signe évident est que le peuple juif doit retournés à la terre d’Israël et la faire refleurir. » En outre, un grand mouvement se prépare de jeunes Juifs de retour à la tradition de la Torah. Le Messie peut venir à tout moment, et tout dépend de nos actions. Dieu est prêt lorsque car, comme dit le roi David: «Rachat viendra aujourd’hui, si vous prêtez l’oreille à sa voix. »

Par le Rabbin Shraga Simmons et traduit par notre rédactrice Agnès Bridfer.