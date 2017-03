L’équipe juridique du soldat Elor Azria est prête à retirer l’appel sur sa peine de 18 mois de prison

Le bureau du procureur militaire a reçu une demande de l’équipe juridique privée de Elor Azaria pour négocier l’abandon de tous les appels sur sa peine, selon le Yedioth Aharonoth.

La demande est venue dans une lettre de l’avocat, Moshe Israël, accompagné ed’un document de procuration de l’avocat du jeune soldat, Yoram Sheftel. Le procureur en Israël demande d’ouvrir des négociations pour annuler les appels de la condamnation du défendeur qui a été jugé pour 18 mois de prison et homicide involontaire.

Le procureur Israël a dit sur Yedioth : « Parvenir à un accord rapide pour mettre fin à la tempête qui a secoué l’Etat, l’armée et la famille, et rendre les choses plus faciles pour le soldat ».

Le bureau du procureur Sheftel a publié une déclaration disant qu’ils sont prêts à négocier et renoncer à leur appel, « puisque l’accusation militaire ne répand des conseils que, si l’appel est annulé, ils veilleraient à une réduction spectaculaire de la peine de Azria, nous prévoyons cette initiative et nous sommes prêts pour une telle offre ».

