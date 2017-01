L’équipe de Trump à l’Autorité Palestinienne : « Il n’y a pas de Palestine, et Jérusalem n’est pas votre capital « 

L’équipe de Trump serait en contact avec les Palestiniens, mais a établi un nouveau ton en ce qui concerne les négociations avec Israël.

L’équipe de transition du président élu Donald Trump a récemment été en contact avec les Palestiniens sur la façon de procéder à des négociations diplomatiques.

Radio Israël , dans un rapport de mardi, citant des sources au sein de l’équipe de Trump et parmi les fonctionnaires de l’Autorité palestinienne ont affirmé que les contacts avaient eu lieu.

Dans le rapport, un «haut fonctionnaire» anonyme travaillant pour Trump a dit avoir demandé à un haut responsable palestinien pourquoi ils s’opposeraient à déplacer l’ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. .

Le fonctionnaire a répondu qu’il devrait y avoir un mouvement parallèle, que Washington devrait établir une ambassade américaine pour la « Palestine » à Jérusalem-Est et une pour Israël dans la partie ouest de la ville.

Les Palestiniens envisagent la côte orientale de la capitale d’Israël comme leur propre capitale. Le déplacement de l’ambassade à Jérusalem serait le coup fatal dans les négociations de paix qui ont échoué selon les Palestiniens.

Le fonctionnaire qui travaille pour Trump a rapporté qu’ «il n’y a pas de Palestine, et Jérusalem n’est pas votre capital. Si vous arrêtez l’incitation à la terreur, avec une pleine transparence économique, et agissant unilatéralement avec les organes de l’ ONU, accepter une ambassade américaine à Jérusalem – Ouest, nous (les Etats – Unis) envisagerions une mission diplomatique américaine à Ramallah et demanderons aux Israéliens de débuter des négociations sérieuses avec vous sur une relation à long terme « .

Le responsable palestinien a alors exigé qu’Israël arrête la construction en Judée-Samarie, ainsi que dans l’est de Jérusalem, ajoutant que les négociations pour une solution à deux Etats sur la base des frontières d’avant 1967 devraient commencer rapidement.

Selon des sources des deux côtés, les deux hauts fonctionnaires ont convenu de rester en contact, alors qu’aucun engagement définitif a été décidé.

