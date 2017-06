L’épouse d’un homme juif hospitalisé demande à la Cour de Justice d’annuler le certificat de décès de l’hôpital Presbytérien de New York

Cycrezkel Nakar, 68 ans, est en mort cérébral dans l’hôpital de New York après un accident vasculaire cérébral, mais reste vivant avec l’aide de respirateurs.

L’épouse de cet homme de Brooklyn soutien la vie et a demandé à la Cour suprême de Brooklyn de résilier un certificat de décès qui, selon elle, a été émis par erreur par cet hôpital.

L’hôpital Presbytérien de New York a délivré un certificat de décès pour Yechezkel Nakar, 68 ans, plusieurs semaines après son admission à l’hôpital quand il a subi un accident vasculaire cérébral, a rapporté le New York Post ce dimanche. Il a été placé sous assistance respiratoire.

Les médecins de l’hôpital l’ont déclaré mort le premier jour de Shavuot et ont délivré un certificat de décès électronique.

Mais Nakar reste au centre médical de Maimonides car l’hôpital Presbytérien l’a renvoyé après l’émission du certificat de décès.

Sa femme, Sarah, qui s’est opposée à retirer les branchements de son mari pour des raisons religieuses, a déposé un procès contre l’hôpital la semaine dernière. Elle demande au tribunal d’annuler le certificat de décès afin de pouvoir déposer des demandes d’assurance pour son traitement actuel.

« L’homme vit encore, et la famille est perdue dans cette situation », a déclaré le procureur, Morton Avigdor, à la Poste.

Rabbi J. David Bleich, professeur de droit juif à Cardozo Law School et expert en éthique biomédicale, et a déclaré que les patients atteints de maux de cerveau avec des respirateurs meurent généralement dans les trois à douze jours et qu’il y a place à l’erreur , y compris les critères neurologiques. ‘

L’hôpital de New York-Presbyterien n’a pas commenté le message sur l’affaire.

