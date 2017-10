L’envoyé israélien de l’UNESCO: ‘ Je ne croirais pas aux deux nouvelles résolutions pro-israéliennes de l’UNESCO tant que cela ne sort pas de la bouche de son président »

Dans une victoire diplomatique extrêmement rare, pour la première fois en quatre ans, le Conseil exécutif de l’UNESCO se tiendra du côté d’Israël : au lieu d’approuver deux propositions soumises par les États arabes sur la Palestine et Jérusalem, le président du comité exécutif, Michael Worbs, propose un rejet unanime des deux, ce qui signifie que la discussion de ces propositions sera retardée pendant au moins six mois.

« Jusqu’à ce que j’entende la décision du président, je ne crois pas que cela se produise », a déclaré l’ambassadeur d’Israël au Carmel, Shama Hacohen de l’UNESCO à Channel 2 News. « Le retrait des propositions du vote et leur report pour au moins six mois sont certainement encourageants, par rapport à la persécution obsessionnelle contre l’Etat d’Israël et du peuple juif – mais ils ne suffisent pas ».

Shama Hacohen, qui a enduré dans son court mandat, plusieurs horribles résolutions de l’UNESCO qui ont nié toute connexion entre le peuple juif et plusieurs reliques juives à l’est de Jérusalem, a ajouté que « le temps indiquera s’il s’agit d’un changement tactique ou d’un changement d’approche et un progrès significatif après l’incitation et la politisation contre nous « .

« La paix ne sera pas atteinte à l’UNESCO, tant que des mesures de confiance ne sont possibles », a déclaré l’envoyé.

Plusieurs pays arabes, dirigés par la Jordanie et l’Autorité palestinienne, ont supprimé deux résolutions qui critiquent les politiques israéliennes à Jérusalem-Est, en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza à partir de l’ordre du jour d’une prochaine session du Conseil exécutif de l’UNESCO à Paris cette semaine.

Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères d’Israël a déclaré à Ha’aretz que l’envoyé de paix du président Donald Trump, Jason Greenblatt, était personnellement impliqué dans la transition de la Jordanie et de l’Autorité palestinienne à abandonner leurs résolutions au moins pour l’instant. Le haut fonctionnaire a insisté pour qu’Israël ne promette rien en contrepartie de cette décision.