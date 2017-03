L’envoyé diplomatique de Trump, Jason Greenblatt demande à Netanyahu de stopper les constructions en dehors des blocs de Judée Samarie

L’envoyé diplomatique, Jason Greenblatt, a rencontré le premier ministre israélien la semaine dernière et lui a proposé un accord comprenant l’approbation tacite américaine de la construction à Jérusalem-Est et dans les blocs des implantations, en coordination entre Washington et Jérusalem, en échange d’un arrêt complet de la construction en dehors des blocs en Judée-Samarie, selon Ha’aretz, citant une source israélienne au courant des pourparlers.

Selon le même rapport, Netanyahou était en désaccord avec la demande d’un gel des constructions en dehors des blocs.

L’un des principaux thèmes des négociations en cours entre la Maison Blanche et Jérusalem est l’engagement pris par Netanyahu envers les habitants évacués de Amona et la construction d’une nouvelle implantation alternative.

Le ministre a réitéré à plusieurs reprises publiquement, y compris sur les médias sociaux, sa détermination à tenir sa promesse. Ce point reste une impasse dans les négociations.

Ce samedi soir, selon Haaretz, M. Netanyahu a envoyé le chef d’état-major du cabinet du Premier ministre, Yoav Horowitz sur une mission secrète à Washington, pour tenter de combler l’écart sur les constructions. Horowitz était accompagné par le conseiller politique de Netanyahu, Jonathan Schechter, et un expert juridique travaillant pour le bureau des établissements dans le bureau du Premier ministre.

Selon Haaretz, Horowitz, ainsi que l’ambassadeur Ron Dermer, ont rencontré ce mardi Jason Greeblatt ainsi que d’autres de la Maison Blanche et au sein du département d’État afin de poursuivre les pourparlers. Jusqu’à présent, il semble que Greenblatt a insisté sur un « ralentissement » général dans le développement des implantations comme principe directeur, mais les termes exacts ne sont pas détaillés.

Mercredi, M. Netanyahu a déclaré aux journalistes israéliens à Pékin que la construction à Jérusalem-Est n’a pas fait partie des négociations avec la Maison Blanche. La discussion, selon Netanyahou, a porté sur la Judée et la Samarie.

