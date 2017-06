L’envoyé de Trump, Jason Greenblatt est venu rendre visite à la famille de Hadass Malka tuée par un terroriste palestinien

L’envoyé du président américain Donald Trump au Moyen Orient, Jason Greenblatt, est arrivé dans le pays et a visité la famille de Hadass Malka ZL, la policière des frontières tuée dans le double attentat à la bombe à Jérusalem.

Jason Greenblatt a exprimé ses condoléances au nom de l’administration Trump dans un communiqué du gouvernement des États-Unis. La note ajoute que « ces incidents mettent en évidence la nécessité de réaliser la vision du président Trump d’un Moyen-Orient libre des menaces et du terrorisme et de l’extrémisme ».

Jason Greenblatt est arrivé dans le pays pour une visite axée sur les réunions avec les dirigeants israéliens et palestiniens. On a supposé d’abord que la visite aurait lieu il y a quelques jours; mais les Américains ont décidé de la reporter jusqu’à la fin du Ramadan. Toutefois, la réunion a été reportée d’urgence après l’attentat terroriste et la controverse autour du plan de construction dans la ville de Qalqilya en Judée Samarie.

Jason Greenblatt a également visité le Mur occidental ou « Kotel Hamarabí » (connu dans le monde des Gentils comme « le Mur des Lamentations »). « Aujourd’hui, lors de cette prière Kotel , je demande de mettre fin à la violence et faire place à la bénédiction de la paix », a déclaré Greenblatt dans un message Twitter.

Dans le cadre des efforts visant à relancer les négociations entre Israël et les Palestiniens, Jared Kushner, visitera le pays, ce jeudi.