L’entreprise mexicaine achète le pionnier de l’irrigation israélienne, le goutte à goutte chez Netafim pour 1,5 milliard de dollars

La firme mexicaine Mexichem, un producteur de tuyaux en plastique, a accepté d’acquérir le contrôle dans Netafim d’Israël dans un accord qui valorise l’entreprise d’irrigation du goutte à goutte pour 1.895 milliards de dollars, a déclaré Netafim dans un communiqué, ce lundi.

Mexichem achètera une participation de 80 pour cent dans la société du fonds de capital-investissement Permira, qui détenait une participation de 61,3 pour cent dans le pionnier des systèmes d’irrigation par goutte à goutte, ainsi que du Kibbutz Magal et du Kibbutz Hazerim, qui détenaient respectivement six et 33 pour cent des enjeux.

L’achèvement de l’opération est assujetti à des autorisations réglementaires et devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre de l’année, a déclaré Netafim.

Mexichem s’est engagée à préserver l’activité de Netafim en Israël depuis 20 ans, y compris ses installations de production et de R & D, a déclaré le communiqué.

Mexichem est un fabricant de produits et de solutions pour divers secteurs industriels, de la pétrochimie à la construction, des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, des transports, des télécommunications et de l’énergie.

C’est l’un des plus grands producteurs de tuyaux en plastique et de connexions dans le monde entier et l’une des plus grandes entreprises chimiques et pétrochimiques en Amérique latine, selon son site web.