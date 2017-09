L’enseignante du primaire du Vermont licenciée après avoir enseigné aux enfants le salut nazi

Une enseignante suppléante du Vermont a été congédiée après avoir été accusée d’enseigner aux enfants comment faire le salut nazi.

Ned Kirsch, le directeur de l’école élémentaire de la Géorgie en Géorgie, Vermont, a déclaré dans un courriel aux parents jeudi que l’école a pris des mesures immédiates après que la professeure ait admis avoir enseigné aux étudiants «Heil Hitler», selon la station d’information locale WCAX.

Les jeunes étudiants ont été vus « debout avec leur bras devant eux et l’enseignante modélisait le geste. Elle a ensuite levé légèrement son bras et a déclaré « et maintenant nous disons Heil Hitler », a déclaré le courriel de Kirsch aux parents.

L’enseignante a remplacé plusieurs années un autre enseignant, selon WCAX.

Un conseiller est venu visiter les enfants de la salle de classe pour parler aux étudiants et s’assurer qu’ils se sentent en sécurité, selon le rapport.