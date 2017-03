L’élimination du terroriste Fuqaha mine le sentiment de sécurité parmi les dirigeants du Hamas

Le procureur général du Hamas à Gaza a interdit la publication des détails sur l’assassinat de Fuqaha à Gaza, dans une attaque ciblée et coordonnée.

Ismail Jaber a lancé une mise en garde au sujet de la publication des détails concernant l’enquête sur l’assassinat du responsable du Hamas, soulignant que toute personne qui diffuse des détails sur l’enquête par des sources anonymes ou même des médias en hébreu sera puni.

Le procureur général a souligné que toute personne qui enfreint cette disposition est passible d’une sanction pénale ou morale.

L’élimination de Fuqaha, membre de l’aile militaire de haut rang à Gaza, a miné le sentiment de sécurité parmi les dirigeants du Hamas qui se sentaient en sécurité jusqu’à ce week-end dernier.

Depuis la fin de l’opération « Tsouk Etan » et jusqu’à présent, il n’y a eu élimination d’aucun fonctionnaire, mais depuis, chacun d’entre eux ne se sent plus en sécurité. L’élimination surprenante de Fuqaha a été réalisée par des professionnels, en tirant à bout portant et sans laisser de traces.

Fuqaha était issu d’une famille bien connue dans la ville voisine de Tubas, en Judée Samarie, quand il a été libéré en tant que prisonnier avec « du sang sur les mains », puis expulsé à Gaza, suite à l’affaire Shalit, où il s’est consacré à la planification et à l’exécution des attaques en Israël avec le Hamas.

Cet assassinat d’un membre de la direction du Hamas à une réponse réflexive, dans laquelle les dirigeants ont déclaré qu’Israël était derrière l’assassinat, et que le Hamas réagirait et allait venger sa mort. La réponse est que le Hamas va agir « quand et où il le juge opportun », par différents modes d’action déjà connus dans le passé, notamment quand le Hamas a tiré plusieurs roquettes sur Israël.

Cette fois-ci, il semble que l’organisation va procéder à un examen rapide pour trouver des collaborateurs et des assistants qui se sont joints à Israël pour mener à bien l’assassinat, et attaquer en dehors de la bande de Gaza lors d’ une attaque majeure en Israël .

Une autre évaluation porte sur l’identité des membres du Hamas qui pourraient aussi être derrière cette liquidation, comme le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar qui a remplacé Haniyeh selon Channel 2 ….

