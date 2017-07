L’Egypte réduit les livraisons de carburant à Gaza de moitié alors qu’Abbas fait une visite au Caire

Ce Shabath (samedi), les livraisons de carburant achetées en Egypte ont été réduites de 33 à 50 pour cent, selon l’autorité de Gaza, qui a accusé l’Autorité palestinienne de stopper ses transferts bancaires en Égypte qui avait payé les récentes livraisons à travers la frontière sud de Gaza .

Le combustible égyptien a été utilisé par la seule usine de la bande de Gaza après qu’Israël a arrêté ses livraisons, aussi en raison de l’interférence de l’AP.

Et si cela ne suffisait pas, quelqu’un a coupé les lignes électriques égyptiennes qui permettaient de fournir jusqu’à 28 mégawatts à Gaza, selon la Société de distribution d’électricité de Gaza.

Les coupes sévères dans l’approvisionnement en électricité ont eu lieu depuis que le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est rendu ce samedi au Caire pour des pourparlers avec le président Abdel-Fattah El-Sisi.

Selon l’agence publique MENA, El-Sisi et Abbas discutent « des efforts diplomatiques continus pour préserver l’importance de la cause palestinienne, ainsi que les efforts américains accélérés visant à créer la paix par une solution à deux États ».

Selon Ma’an, El-Sisi soutient « les efforts politiques et diplomatiques visant à mobiliser un soutien international pour la position palestinienne et visant à arrêter les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens, en particulier les activités « de colonisation »qui sont les plus dangereuses pour l’avenir dans le processus de paix « .

Selon l’entreprise d’électricité du Hamas, l’approvisionnement total en électricité à Gaza est tombé à seulement 93 mégawatts ce samedi, dont 70 mégawatts étaient fournis par Israël, 23 par la centrale de Gaza.

Ces derniers changements sont suite au décisions de Abbas qui veut faire échouer l’alliance entre le Hamas et l’Egypte: il y a eu une délégation du Hamas au Caire qui est déjà venue début de la semaine dernière.

Pendant ce temps, les Égyptiens n’étaient pas ravis de l’attaque près de Rafah, sur la frontière de Gaza, qui a tué et blessé 26 soldats égyptiens et dont des membres du Hamas ont participé, ce qui a renouvelé le renforcement des liens entre Abbas et El-Sisi.

Un sondage mené au début de juillet a révélé que près de 47% des habitants de Gaza aimeraient quitter Gaza. Peut-être est-il maintenant temps de commencer à envoyer des bateaux?

EXCLUSIF ET SEULEMENT SUR ISRAËL CHRONO !

Contact : sud.israel@yahoo.fr