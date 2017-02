L’Egypte et la Jordanie : « la solution à deux Etats n’est pas négociable »

Le président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi, et le roi Abdallah II de Jordanie se sont réunis au Caire pour discuter de la façon de coordonner et de progresser vers la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël comme une solution au conflit israélo-palestinien.

Selon le porte-parole présidentiel égyptien Alaa Youssef, les deux dirigeants ont appuyé la création d’un Etat palestinien avec les frontières antécédentes au 4 Juin 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale.

Yusef a insisté pour que Al Sisi et Abdallah II partagent la même vision « sur les grandes questions régionales et internationales » et a également discuté de la façon de « sortir de l’impasse » du processus de paix, selon un communiqué repris par l’agence de nouvelles officielle égyptienne MENA.

Le 16 Février, l’ambassadeur américain à l’ONU, Nikki Haley, a déclaré que son pays continue à soutenir la solution à deux Etats au conflit du Moyen-Orient, mais veut aussi avoir de nouvelles idées après que le président américain, Donald Trump, ait ouvert la porte à d’autres solutions pour résoudre le problème israélo-palestinien.

Par ailleurs, le président égyptien et le roi de Jordanie ont discuté des préparatifs du prochain sommet de la Ligue arabe, prévu pour la fin de Mars à Amman.

À cet égard, ils ont souligné la nécessité de renforcer le rôle de la Ligue arabe, comme un outil pour unifier les positions des 22 pays qui la composent et surmonter les défis auxquels est confrontée la région.

En outre, ils ont convenu de l’importance des efforts internationaux pour mettre fin au terrorisme et à la pensée extrémiste dans le contexte d’une stratégie complémentaire qui ne se réduit pas à un titre militaire, mais comprend une vision culturelle, économique et idéologique.