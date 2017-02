Le légendaire gardien de but de Maccabi Haifa a été tué à Kiev

Le légendaire ancien gardien de but de l’équipe de football Maccabi Haïfa, Viktor Chanov, est mort hier à l’âge de 57 ans.

Les rapports de journaux russes ce matin affirment qu’il a été assassiné par des inconnus à Kiev.

Les circonstances de la mort de Victor Chanov ne sont pas encore claires, certains disent qu’il a glissé et a reçu un coup à la tête et il est mort à l’hôpital après quelques semaines.

Mais ce matin, le journal russe « Sport Express » a rapporté qu’il a été assassiné.

« Chanov a été attaqué le 20 Janvier à Kiev par des assaillants inconnus, qui ont arrêté sa voiture et lui ont causé de graves lésions cérébrales. Il a subi une intervention chirurgicale mais cela ne l’a pas sauvé ».

Selon un animateur de la chaîne sportive : « Je l’ai rencontré il y a plusieurs années, il était mon ami. Nous nous sommes assis ensemble et avons beaucoup passé des moments entre nos deux familles… Il était en bonne santé. D’après ce que je sais, il est tombé à la maison et a fait deux interventions chirurgicales et apparemment cela ne l’a pas aidé. Je savais qu’il était en mauvais état pendant deux semaines. Je priais pour qu’il puisse sortir de cette situation… Grâce à lui, je suis venu en Israël et tous ceux qui ont joué ici avec lui se souviendront de lui ».