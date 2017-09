Les lecteurs d’Al Jazeera se réjouissent de l’ouragan Irma…

Mais ce qui fut le plus grave, fut les réactions de nombreux lecteurs d’Al Jazeera. À partir du moment de cette publication, la vidéo a suscité des réactions de 10K, dont :

247 sont des émoticônes ‘Rire’

219 sont des émoticônes ‘Love’

9.8K sont «amusants»

Et, naturellement, il existe de nombreux commentaires dans ce sens

C’est le niveau auquel tant de musulmans déteste Israel, mais aussi les États-Unis, en général.

Et ce sont les personnes auxquelles Al Jazeera s’adresse, et il n’est pas surprenant que le premier ministre israélien ne veut plus de cette chaîne et ses locaux en Israël.

