L’école primaire de Césarée qui a envoyé des enfants Juifs prier dans une mosquée est financée par une organisation gauchiste

Le voyage de la semaine dernière où les enfants juifs israéliens de Césarée ont été envoyés dans une mosquée lors d’ un voyage scolaire a été organisé par une organisation qui reçoit son financement du New Israel Fund, (connu pour être de gauche) selon Channel 20 TV.

Le canal 20 a également révélé que quatre enfants juifs orthodoxes qui ont participé au voyage scolaire avaient eu faim toute la journée, parce que la seule nourriture disponible avait été préparée par les parents musulmans locaux et qu’il n’y avait pas de nourriture casher disponible.

Le groupe Yad L’Achim a écrit au ministre de l’Éducation, Naftali Bennett (Habayit Hayehudi) demandant à son ministère de rompre tous les liens avec l’ONG « Aheret Efshar » suite à cet événement grave au village arabe de Jisr az-Zarqa, au nord de Césarée.

Selon Channel 20, l’ONG fait partie du programme du ministère de l’Éducation depuis 18 ans, et a reçu plus de 94 000 $ du NIF en 2015 selon le formulaire NIF IRS 990 pour les organisations exonérées, en 2007.

Le parti Likoud, qui est aussi le rival de Bennett, n’a pas manqué l’occasion de réprimander le ministre national religieux pour son penchant apparent pour le multiculturalisme, ce qui suggère qu’il devrait cesser de faire des accusations sans fondement contre la façon dont la guerre de Gaza 2014 a été exécutée et plutôt se concentrer sur les élèves juifs, pour ne pas les obliger à prier dans les mosquées.

L’ONG « Aheret Efshar » a dit ce qui suit: « Essayez d’imaginer les enfants juifs et arabes grandir ensemble dans une relation d’amour et d’amitié. Étudier, chanter et jouer dans une atmosphère d’estime et de respect mutuels. Une nouvelle façon qui transforme cette vision en une réalité quotidienne, et permet un dialogue permanent basé sur l’égalité multiculturelle en Israël « .

Le secrétaire général et Dr Tikva Bracha de l’ONG, dans un communiqué, a dit que l’incident de la prière était le résultat d’un malentendu: « Dans le cadre de la visite, les enfants de Jisr az-Zarqa ont montré leur cérémonie de prière et les enfants de Césarée les ont rejoints, sans instruction de la part de l’imam ou des nombreux guides qui ont accompagné l’événement. En raison de l’incompréhension, les étudiants juifs ont rejoint la manifestation et certains d’entre eux se sont prosternés sur le tapis « .

Un membre du comité de direction des parents a dit sur canal 20 que personne ne leur avait dit que lors de la visite , ils allaient se rendre dans une mosquée …

Jusqu’à présent, la réponse officielle du ministère de l’Education a été qu’ils ont eu confiance dans le jugement de leurs administrateurs scolaires, afin d’offrir des programmes d’enrichissement à leurs élèves, et d’ailleurs, le Maire de Césarée a déjà présenté ses excuses aux parents et a promis que ce genre de situation ne se répéterait plus dans l’ avenir.

Peut-être serait-il maintenant temps pour le ministre Bennett d’agir réellement ?

