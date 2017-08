Quand l’Éclipse prend une tournure antisémite dans l’Oregon…

Des panneaux avec des messages antisémites ont été suspendus sur les virages de l’autoroute dans l’Oregon avant l’éclipse de lundi.

Les bannières ont été accrochées sur deux autoroutes en direction du nord, qui ont été fortement parcourues par les touristes de la Californie en direction de l’État pour mieux voir l’éclipse solaire prévue, selon les rapports locaux.

Les bannières ont lu « UNJEW HUMANITY », « Eclipse Whitey », « Jewish Financing Available » et « Resist Rilder Eclipse », a déclaré le Journal Oregon Statesman ce samedi. Elles ont été retirées plus tard dans la journée.

Le néo-nazi Jimmy Marr de Springfield, en Oregon, a tweeté ; @GenocideJimmy, ce qui semblait prendre le crédit pour les bannières dimanche soir sur les réseaux sociaux, a rapporté Oregonlive.com.

Beth Dershowitz de Sacramento, en Californie, a déclaré à l’Oregonian dans un courrier électronique que les pancartes l’ont dérangée, ainsi que son mari, et leurs enfants, lors d’un voyage en famille ce samedi. Elle a dit que son mari, Michael, a pris des photos des bannières pour montrer aux agents de transport de l’État.

« Je ne peux pas croire que nous devons encore faire face à cet antisémitisme vicieux dans un tel endroit public en 2017 », a-t-elle écrit. « Nous voulons exposer cette haine afin que les gens cessent de prétendre que cela ne se passe pas dans nos propres cours ».

En juin, un panneau accusant les Juifs pour les attentats du 11 septembre a été suspendu à un pont piéton sur une autoroute à Portland, en Oregon.

