Le leader du parti de droite de la Pologne appelle Israël un «miracle moderne»

La personne largement considérée comme le politicien le plus puissant en Pologne a appelé Israël un «grand pays» dont l’établissement est un «miracle moderne».

Dans un discours lundi, Jaroslaw Kaczynski, fondateur du Parti national de la loi et de la justice polonaise, a également condamné l’antisémitisme .

Kaczynski a parlé lors d’un événement organisé par le groupe de commémoration de la Shoah « From the Depths » en l’honneur de personnes qui auraient aidé les Juifs pendant l’Holocauste.

Dans son discours au zoo de Varsovie, Kaczynski a déclaré que «la gauche européenne, mais aussi d’autres forces politiques, traite généralement Israël avec des attitudes antisémites». Il a condamné l’antisémitisme « dans les termes les plus forts ».

Les propos de Kaczynski sont venus alors que les dirigeants de la communauté juive étaient en désaccord entre eux sur le degré d’antisémitisme en Pologne et le rôle du Parti du droit et de la justice. From the Depths a été l’un des défenseurs les plus forts du parti.

Parlant après Yehiel Bar, vice-président de la Knesset israélienne, Kaczynski a rappelé une remarque que Bar a faite dans son discours appelant Israël un «petit pays».

« À sa manière », a déclaré Kaczynski, « Israël n’est pas un petit pays mais un grand » qui doit être considéré comme une manifestation d’un plan divin « sans lequel Israël ne pourrait pas exister ». Il existe « un miracle moderne « , a-t-il déclaré.

Lors de l’événement, From the Depths a décerné un prix à Daniel Kawczynski, un législateur britannique, en l’honneur de son arrière-homme, sa femme et sa fille, Kawczynski, tués par des Allemands pour abriter des juifs. Parce qu’aucun témoin n’a corroboré des rapports sur leur bravoure, ils n’ont pas été reconnus comme justes parmi les nations par le musée de l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, qui, en attendant fait partie d’une recherche historique rigoureuse, confère le titre à des non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant l’Holocauste .

Du fondateur de Depths, Jonny Daniels a donné à Kawczynski un prix créé cette année par un groupe nommé pour Jan et Antonina Żabiński, qui a aidé et abrité des centaines de Juifs pendant l’Holocauste en tant que gardiens du zoo. Daniels a déclaré que son organisation a examiné la véracité du compte rendu de la bravoure de Kawczynskis.

Plus tôt cette année, Leslaw Piszewski, président de l’Union des communautés juives en Pologne, et Anna Chipczynska, chef de la communauté de Varsovie, ont envoyé une lettre à Kaczynski en disant que les Juifs polonais craignent de plus en plus de l’antisémitisme croissant et de l’inaction du gouvernement.

Mais d’autres dirigeants de groupes juifs travaillant en Pologne, y compris Chabad Pologne, From the Depths et l’organisation culturelle TSKZ, ont rejeté cette critique en tant que partisan – une revendication rejetée par Piszewski et Chipczynska.