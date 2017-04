Le Texas devient le 18 ème état à voter une loi bipartite anti-BDS

Le Texas est devenu le 18ème Etat à adopter une loi bipartite anti-BDS ce jeudi, votant à l’unanimité au nouveau Bill House (HB 89) pour interdire les investissements dans des entreprises engagées dans un boycott politique contre Israël.

La loi exige que toutes les entités qui se contractent avec l’État certifient qu’elles ne participent pas à ces efforts. La loi a déjà été adoptée avec succès par le Sénat du Texas.

Jesse Stock, le coordinateur du Texas pour l’organisation interprofessionnelle internationale de StandWithUs à but non lucratif, a salué le vote.

« Avec cette loi, le Texas protège son économie de 500 milliards de dollars contre la discrimination envers Israël », a déclaré Stock. « Pendant des décennies, le Texas et Israël ont travaillé comme partenaires précieux dans les domaines de l’agriculture, de la médecine, de la technologie, de la défense, de la gestion de l’eau, de la cyber-intelligence et de nombreux autres domaines.

«Les avantages économiques et importants que le Texas reçoit du commerce avec Israël sont matériellement compromis par la promotion des efforts de boycott et autrement discriminatoire envers les entités et les individus dans les pays avec lesquels les États mènent leurs affaires uniquement sur la base de critères discriminatoires, y compris la nationalité ou l’appartenance ethnique.

« La technologie israélienne a sauvé des vies américaines sur le champ de bataille, elle gère nos téléphones cellulaires et ordinateurs, elle met de la nourriture sur nos tables, et elle nous protège jusque ici au Texas de nos ennemis à l’étranger. Israël est le plus grand allié multiculturel et démocratique de l’Amérique dans la région où tous les citoyens israéliens, quelle que soit leur race ou leur religion, ont des droits égaux en vertu de la loi. L’Amérique et Israël prospèrent sur des valeurs démocratiques similaires « .

Le commerce entre le Texas et Israël dépasse maintenant un demi milliard de dollars par an avec de nombreuses missions commerciales, des pactes signés et des projets de développement mutuel.

Le projet de loi remonte maintenant au Sénat pour y être retravaillé.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !