Le soldat, Netanel Amitai est sortit de Gaza, il raconte…

Mon nom est Netanel Amitai, j’ai servi dans l’armée pendant 7 ans, mon dernier poste était en tant que commandant dans le corps blindé, classé capitaine. Je suis sorti de l’armée il y a deux ans et sert actuellement en devoir de réserve comme officier des opérations pour mon bataillon. Au cours de mon service, j’ai participé à la seconde guerre du Liban et l’opération Plomb Durci , mais aussi Pilier de défense (certains de ces noms pourrait facilement être transformé en films d’Hollywood).Dans l’escalade actuelle , j’ai passé neuf jours en uniforme, trois d’entre eux dans la région de Gaza, et malheureusement j’ai été libéré pour enterrer un ancien soldat et ami proche, le Cpt. Dimitri Levitas qui a été tué dans l’action, il y a deux jours. Depuis lors, je n’ai pas été autorisé à revenir à Gaza et j’ai donc le temps de m’asseoir et d’écrire cette lettre dans le confort de ma maison de Mesilat Sion, à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem.

Les garçons ont perdu la vie au moment où ils ont peut-être épargné l’Etat d’Israël de la pire attaque terroriste de son histoire.

La situation actuelle est suite à l’aggravation des violences depuis plus d’un mois, conduisant à l’opération en cours dans la bande de Gaza. La vérité est que la situation ne s’est jamais vraiment calmé, comme on pourrait le croire. Les périodes calmes, en Israël, sont une question de perspective. Une semaine où 2 à 5 missiles ont été tirés sur les populations civiles est une « semaine tranquille. » L’enlèvement des trois jeunes Israéliens a commencé puis a eu un effet de boule de neige résultant ce que vous voyez sur vos écrans aujourd’hui. La vérité indicible de la question est que les garçons ont perdu la vie au moment où ils ont peut-être épargné l’Etat d’Israël de la pire attaque terroriste de son histoire. Les nombreux tunnels ont été utilisés jusqu’à maintenant pour les attaques à petite échelle à la suite de l’opération. Mais si nous avions attendu, la possibilité de milliers de terroristes du Hamas d’attaquer à travers des dizaines de tunnels serait devenu réalité. Couplé avec des tirs de roquettes dans le centre d’Israël, et les attaques par la mer – nous aurions pu assisté des milliers de morts israéliens.

Un autre point important à mentionner est la souffrance des civils innocents de Gaza. Ignorer ce serait inhumain. Des photos d’enfants tués dans des frappes aériennes, des résidences entières dans les décombres, de civils blessés et paniqués ne peuvent que faire venir les larmes aux yeux. Il est, cependant, impossible de ne pas se demander qui est en train de tuer ces gens. J’ai été témoin directe, en voyant l’armée israélienne fournir des efforts pour éviter la population civile et s’assurer qu’ils sont hors de danger, mais les terroristes du Hamas les ont battus de nouveau pour les obliger à rester dans les maisons où les armes sont stockées.

Comme si cela ne suffisait pas, la semaine dernière, nous avons assisté à la découverte d’armes dans deux écoles de l’UNRWA, un fait presque ignoré par les médias internationaux. Celui qui met des armes dans les écoles, de facto sacrifie la vie des enfants au sein d’une séance de photos. Il faut aussi se demander comment ces armes sont dans l’école, en premier lieu, à l’insu du personnel des Nations Unies.

Aussi triste que cela est, les faits pointent tous vers le Hamas qui ne cherche qu’à sacrifier ses propres civils afin de diaboliser Israël.Malheureusement, cela semble fonctionner.

Je voudrais faire remarquer un point sur les populations innocentes, d’un point de vue historique. La plupart des citoyens de l’Allemagne nazie étaient innocents. Ils ne détestaient pas les Juifs; ils ne voulaient pas la guerre. Cela n’a pas empêché Hitler de déclencher une guerre qui a tué 18 millions de personnes au cours des six ans. Les masses innocentes n’étaient pas pertinentes. La même chose pourrait être dite pour la Russie sous Staline et les 20 millions de tués par son régime. Notre réalité n’est pas différente. Aussi triste que cela soit, nous devons accepter ce fait pour la population innocente palestinienne en choisissant une organisation terroriste comme son leadership. Si nous voulons exister dans dix ans, nous devons savoir que la bande de Gaza est une menace pour notre existence, alors que la majorité sont des civils innocents.

Contrairement à la croyance commune, et c’est très important, les centres israéliens sont remplis de gens – une vie quotidienne se passe presque ininterrompue, bien que les sirènes font courir les gens de temps en temps. Le Hamas a réussi à avoir un impact, même sur la plus petite partie de la vie en Israël, ce qui en soi pourrait être saluée comme une victoire. Il semble cependant que les médias ont peu à dire à ce sujet. « Comment se fait il que tant de Palestiniens sont en train de perdre leur vie, alors que vous êtes pratiquement indemne? » Comme si seule la mort d’Israéliens pourrait rendre la situation plus acceptable pour eux.

Israël a construit le Dôme de fer; le Hamas construit des tunnels terroristes.

Je vais vous donner la réponse la plus simple à cela: Israël a investi des millions de dollars au cours des dernières décennies, afin de protéger les civils parce que nous honorons la vie par-dessus tout. Dans cette course aux armements constante, nous n’avons pas inventé l’arme apocalyptique qui va tuer plus d’ennemis à la fois; nous avons inventé le « Iron Dome ». Son seul but est de protéger les civils israéliens de tirs de roquettes. Le Hamas, cependant, a dépensé des millions de dollars, dont la plupart venaient de l’ONU ou les pays européens, et de ses alliés américains comme le Qatar ou Dubaï, pour creuser des tunnels en Israël. Plus de 70 de ces tunnels ont été découverts jusqu’à présent, avec sans doute beaucoup plus à venir, chacun d’eux coûte plusieurs millions de dollars.

Est-il vraiment si difficile de comprendre la différence? Il semble que le monde est incapable de le faire et tous sont prêt à sacrifier délibérément Israël afin d’éviter un conflit mondial.

Ce conflit a également montré le mauvais côté de la société israélienne. Depuis l’assassinat en représailles au triple meurtre de 3 jeunes juifs, la mort du jeune palestiniens par un juif de 30 ans, suivis par quelques appels pour tuer tous les Arabes sur les réseaux de médias sociaux et ce qu’on appelle « talkbackers » affichant sur des sites Internet, et aboutissant à l’attaque de gauche manifestants d’extrême au cœur de Tel-Aviv, des manifestants qui se sont réunis avec un simple slogan – « . Juifs et Arabes refusent d’être ennemis » Ce conflit a clairement montrer qu’il y a des cellules cancéreuses de la haine que nous devons couper à la racine. Nous devons nous assurer que nous restons un phare brillant démocratique du libéralisme et de la liberté dans une région en proie à des dictatures et l’oppression religieuse.

Voilà, mes amis, c’est pourquoi vous devriez soutenir Israël. Non pas parce que vous êtes juifs, non parce que vous connaissez peut-être quelques Israéliens, mais parce que nous nous battons pour les idées sur lesquelles vous avez fondé votre pays, et nous nous battons pas seulement pour nous, mais pour l’ensemble du monde occidental. Comme dit Mosab Hassan Youssef, fils d’un des fondateurs du mouvement du Hamas et un ancien membre du Hamas lui-même, « Israël n’est pas de problème au Moyen-Orient. Israël est la solution au Moyen-Orient. Si Israël échoue dans le Moyen-Orient, la civilisation occidentale va tomber. Il est de notre devoir de protéger et de défendre l’Etat juif – pour les générations à venir et pour le monde entier « .

Il ya deux jours, j’ai quitté Gaza pour enterrer et offrir mes derniers hommages à un ancien soldat et un ami proche, Cpt Dimitri Levitas qui est tombé en compagnie d’autres hommes dans la bande de Gaza. Dimitri était sur le point d’être engagé; nous savions tous qu’il a été saluée comme une étoile montante dans l’armée israélienne, le type rare de l’officier de combat que tout le monde sait juste qui marche droit, le genre d’homme que les hommes suivent sans s’interroger, juste parce qu’il est qui il est. Il est incroyable de voir comment rapidement tous ses rêves, tous ses espoirs de ceux qui l’entourent ont été réduits au silence, et comment certaines choses sont irréversibles. Nous devons tous veiller à ce que Israël lui-même n’est pas réduit au silence, car avec Israël, tant d’autres idées vont mourir ainsi.

Pour ceux qui ont Israël dans leur cœur, éduquer vous , vous-mêmes et vous pouvez tout apprendre sur notre lutte. Armez-vous de la connaissance nécessaire pour défendre ce pourquoi , nous nous battons pour la face de l’ignorance et de la haine international. Dans cet âge, les mots peuvent faire plus de dégâts que n’importe quelle bombe ou balle. Après avoir fait cela, utilisez vos murs Facebook, vos comptes Twitter, vos messages de médias sociaux pour répandre la parole, pour combattre à nos côtés. Nous avons besoin de plus de temps pour protéger notre pays et faire en sorte que nos enfants vivent une vie plus tranquille. Vous pouvez nous aider à acheter cette époque en luttant pour nous à partir de votre téléphone intelligent et l’ordinateur et tablette.

Je suis plus qu’heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et approvisionnement en sources, et je vous laisse mon email . La page de Tsahal vous permet également de communiquer avec de nombreux officiers de Tsahal que vous avez rencontrés au cours des années, et je suis sûr qu’il ya beaucoup qui se feront un plaisir de répondre aux questions et « d’approvisionnement en munitions. »

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce long e-mail. Puissiez-vous connaître seulement la paix et la tranquillité, et peut-être nous le savons tous des jours meilleurs …

Capitaine (en réserve) Netanel Amitai

Traduit en français par Alyaexpress-News