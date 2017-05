Le Royaume-Uni aurait couvert les horreurs des camps de travail nazis sur son sol

L’intelligence militaire britannique a couvert les horreurs des camps de travail nazis de guerre sur une île de la Manche et a ignoré une recommandation d’accuser au moins un officier allemand de crimes de guerre, a rapporté d’anciens officiers de l’armée britannique.

Le rapport, dont la deuxième partie a été publiée dimanche dans le Daily Mail , révise le nombre accepté de prisonniers qui sont morts sur l’île de 400 à 40 000 à 70 000. Il défie radicalement l’histoire connue de l’occupation allemande en guerre d’Alderney, la plus septentrionale des îles Anglo-Normandes habitées.

Il a été rédigé par le colonel Richard Kemp CBE, ancien commandant des forces britanniques en Afghanistan, et John Weigold, un officier qui a servi dans le Golfe et en Irlande du Nord.

L’histoire de l’occupation nazie d’Alderney est obscure parce que les résidents ont été évacués avant que les Allemands ne viennent en 1940, laissant peu de témoins. Les îles Anglo-Normandes étaient la seule partie des îles britanniques occupées par les Allemands dans la guerre.

Le rapport affirme que la véritable horreur des tueries nazies a été couverte par l’intelligence militaire britannique, qui a envoyé un jeune officier inexpérimenté, le capitaine Theodore « Bunny » Pantcheff, pour interroger les Allemands sur Alderney, où ils avaient essayé de construire une base secrete pour lancer des roquettes chimiques sur le continent britannique.

Pantcheff a parlé aux gardes et prisonniers allemands et a estimé que le nombre de personnes décédées sur l’île était d’environ 400. Le nombre a été accepté par ses supérieurs, qui auraient été embarrassés par le fait que les nazis avaient installé un camp sur un sol britannique. Même si Pantcheff a recommandé qu’un officier allemand soit accusé de crimes de guerre, aucune accusation n’a été imposée. Son rapport a été archivé et ensuite perdu ou détruit.

Kemp et Weigold affirment qu’il était bien connu qu’il y avait quatre camps d’esclaves allemands sur l’île – Norderney, Sylt, Borkum et Helgoland – et prétendent qu’il y avait sept camps subsidiaires supplémentaires. À l’aide de photographies aériennes, le rapport présente également des sites de fosses communes suspectes.

« Des milliers sur des milliers de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés russes, des hommes et des garçons ont été traînés de leurs villages en Russie et en Europe de l’Est, des Juifs de France, de Français et d’Espagne et même des captifs du Maroc », a déclaré le rapport.

« Les Allemands ont frappé là-bas », a déclaré un survivant du camp au Mail. « Un autre homme a été crucifié pour avoir volé, accroché à ses mains. Quand je me suis levé le matin, j’ai vu des cadavres dans les couchettes autour de moi. Parfois, leurs rides avaient mangé leur lèvres, leur nez et leurs oreilles.

« Il y avait une cabane spéciale où les cadavres étaient empilés. Plus tard, ils ont été emmenés, chargés sur des camions et jetés dans la mer. Nous étions alimentés juste d’eau avec quelques morceaux de navet qui flottaient là-dessus, alors la vie était une lutte constante pour la nourriture « , a déclaré l’homme, qui n’a pas été nommé. «J’ai trouvé un tas de déchets près du chantier de construction où j’ai travaillé et remplis un sac avec des épluchures de légumes et des feuilles de chou quand quelqu’un m’a mis face à un chien. Il a attaqué encore et encore, déchirant tous mes vêtements. Quand il a laissé partir, j’ai été battu avec un bâton par un Allemand. J’étais très faible à l’époque. Il y avait environ 500 hommes dans mon camp, et au moins 300 morts . »

Pantcheff est allé vivre sur Alderney et a écrit ce qui est devenu le livre définitif sur l’occupation nazie de l’île. Ce livre « a perpétué le mythe d’une occupation relativement bénigne là-bas, dans le même ordre que Guernesey et Jersey, où les insulaires et les occupants ont réussi à vivre côte à côte en harmonie raisonnable », a déclaré le rapport.

L’Organisation Todt était le groupe d’ingénierie civile et militaire responsable d’une vaste gamme de projets d’ingénierie en Allemagne et dans les territoires occupés par l’Allemagne.

Ils ont estimé que les nombreux corps ont été jetés dans la mer et emportés par les marées, tandis que d’autres auraient été incinérés. D’autres ont peut-être été jetés dans les fondations des structures en béton qui ont été construites et recouvertes.

Le rapport de dimanche a été un suivi d’un rapport samedi dans lequel les auteurs ont affirmé avoir découvert un site inconnu sur l’île construit par les nazis afin de lancer des roquettes V1 aux forces alliées qui se rassemblaient en Grande-Bretagne en préparation pour lancer le 6 juin 1944, l’offensive du Jour-D pour libérer l’Europe.

Les salles spécialement construites et finies dans le complexe du tunnel ont été construites pour mettre des ogives chimiques sur les roquettes, ont expliqué les auteurs, en spéculant que c’était le gaz sarin.

Les histoires acceptées d’Alderney estiment qu’il y avait quelque 6 000 ouvriers esclaves juifs et russes détenus dans deux camps de travail et deux camps de concentration sur l’île, amenés à construire les fortifications massives.

Moins de 1 000 étaient morts là-bas, le reste ayant été transféré en France en 1944.

Il n’y a que 397 tombes de prisonniers connues sur l’île.