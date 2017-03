Le Rav Pinto : « Il ne reste que 5 ans aux Juifs d’Europe pour venir en Israël »

Lors de la fête de Pourim, le vénéré Rav Pinto s’est exprimé suite à la situation d’insécurité dans le monde.

Son discours fut fort inquiétant pour les nombreux juifs qui vivent en Europe:

« Il n y a rien à faire, c’est la souffrance, alors si D… veut, il faut aller en Israël par rapport aux Mitsvot internes en Israël, et avec tous les couteaux [les attentats en Israël] qu’il y a ici [ en Israël] c’est l’endroit le plus sécuritaire du monde entier.

L’Amérique, ça va tomber, la Chine, elle va tomber, l’Europe pas plus de 5 ans, rappelez-vous, regardez mes mains, regardez mes mains, pas plus de 5 ans. Ceux qui ont quitté [Israël] et sont revenus, ont de la chance, et ceux qui ne sont pas venus, que le bon D…les aide ».

Le Rav Pinto a voulu alerter les juifs d’Europe, en leur demandant de venir le plus vite en Israël.

De rares personnes ont dit que le Rav était saoul par le fait qu’il est autorisé pour le Michté de Pourim de boire un peu plus que d’habitude. Mais la grandeur de ce Rav n’est pas dégradée par un verre de trop. Ce sont des hommes qui savent maîtriser leur corps et leur dignité humaine.