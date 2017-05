Le «rabbin» pro-Hamas semble essayer de se faufiler en Israël par l’Egypte

David Mivasair est le «rabbin» d’une synagogue à Vancouver nommé Ahavat Olam . À en juger à partir de son site Web, la synagogue n’a pas d’adresse si ce n’est celle d’une boîte postale et il n’a planifié aucun événement depuis l’annonce des derniers services de Rosh Hashanah. Mivasair semble occuper son temps en faisant des mariages et des bar / bat mitzvah

À un moment donné, il était au conseil rabbinique de J-Street, et actif dans Jewish Voice for Peace. Il est l’un de ces Juifs à soutenir les roquettes du Hamas sur Sderot.

Chaque fois que nous lisons… à propos d’une roquette insignifiante et inefficace tirée dans un endroit comme Sderot, je dois dire, qu’il est très probable que les gens qui tirent sont les enfants ou les petits-enfants de personnes qui vivaient autrefois à Sderot. Mais ce n’était pas Sderot, c’était un village palestinien qui existait depuis des siècles où il y avait plusieurs centaines de personnes qui ont été expulsées par la force à l’arme à feu et quand l’endroit était vide, alors les Juifs se sont installés et ont construit une ville …

Mivasair a également justifié implicitement le 11 septembre en disant qu’Israël et les États-Unis sont responsables de l’islam radical en critiquant un sermon d’un autre rabbin:

Le sermon identifie l’islam radical comme «l’ennemi» de notre temps, tout comme le nazisme était si désastreusement l’ennemi il y a trois quarts de siècle. En outre, il dit que pour les Juifs de ne pas reconnaître cela, est aujourd’hui parallèle aux Juifs en Europe dans les années 1930 n’acceptant pas la réalité de la menace posée par les nazis à leur époque – ce qui fait que la menace de l’islam radical est plus menaçante et en grande partie est de la faute de ces Juifs qui ne le pensent pas.

L’écrivain évite toute mention que les États-Unis et Israël auraient pu faire quelque chose pour susciter une telle inimitié. C’est comme si elle était apparue spontanément, une aberration totalement irrationnelle dans la pensée humaine, sans aucune relation avec ce que les États-Unis et Israël ont jamais fait.

A Rosh ha-Shanah, mais aussi tous les jours, nous devons examiner nos propres échecs et méfaits. …

… Ce n’est pas la simple existence d’Israël qui a conduit à une inimitié croissante, mais plutôt aux actions d’Israël. De même, le lecteur devrait oublier les guerres américaines actuelles en Irak et en Afghanistan et des décennies d’histoire, par exemple, que le régime dictatorial en Arabie Saoudite qui produit des extrémistes wahabi et qui exporte l’islam radical est lui-même une création directe de l’impérialisme britannique à la fin de la Première Guerre mondiale et n’aurait pas survécu sans le soutien des États-Unis.

Cette année, Mivasair a organisé un seder autour de Deir Yassin dans une église.

En d’autres termes, Mivasair est une excuse dégoûtante pour un humain, et encore moins un juif ou un «rabbin».

Mivasair a créé une page GoFundMe pour recueillir des fonds pour se rendre en «Palestine» ce mois-ci, rejoignant un groupe d’ennemis d’Israël à Hébron pour protester contre les «50 ans d’occupation» avec le groupe anti- israélien appelé Centre de la non-violence juive dont les activités sont prévues entre le 14 et 22 mai.