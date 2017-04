Le Prof. Mildred Dresselhaus, « La reine du Carbone » a quitté ce monde

Le Prof. Mildred Dresselhaus, la «Reine du carbone», était un cher ami de l’Institut Weizmann de Science

Le monde a pleuré le décès du Prof. Mildred Dresselhaus fin février. Nommée «la reine du carbone», Dresselhaus exerçait une influence exceptionnelle sur le domaine de la chimie du carbone. Elle a prédit un bon nombre des propriétés cruciales des nanotubes de carbone, des fullerènes de carbone et du graphène. Elle a été un mentor et un modèle pour beaucoup de femmes. En 1968, elle est devenue la première femme à obtenir un baccalauréat permanent au Massachusetts Institute of Technology et elle a continué à défendre les femmes en science tout au long de sa vie.

Dresselhaus a reçu de nombreux prix, dont le Prix Kavli en Nanoscience et la Médaille Présidentielle de la Liberté. Elle avait des liens étroits avec l’Institut Weizmann of Science, y compris des collaborations avec ses scientifiques.

L’Institut Weizmann lui a décerné un doctorat honoris causa en 2003 et elle était membre à vie du Conseil international de l’Institut Weizmann et membre du Comité consultatif scientifique et académique.

