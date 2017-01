Le procès du soldat Elor Azria lourd de conséquences pour les Juifs de France : « Je n’ai plus envie de faire mon Alya »

La condamnation du soldat Elor Azria dont la famille est d’origine francaise est lourde de conséquences, tant dans le milieu politique, militaire mais aussi dans l’Alya et l’éthique d’Israël envers son propre peuple.

Les conséquences politiques :

Le début de cette affaire a causé la démission de l’ancien ministre de la Defense Yaalon qui a comparé le soldat a un terroriste de Daesh pour avoir tué le terroriste qui avait poignardé par avance un autre soldat. Les réactions des israéliens ont été virulentes, et cela a entrainé le départ de Moshé Yaalon qui a été remplacé par Avigdor Liberman qui avait défendu le soldat et qui par la suite s’est retiré.

Lors de nouvelles élections, cela va t’il jouer au sein de l’électorat français ?

Les conséquences militaires :

Pour certains commandants cette affaire va fragiliser la confiance des soldats qui vont répondre avec hésitation face à la menace.

Les conséquences à l’Alya :

Il y a de nombreuses réactions de violence des Juifs de France tant en Israel, qu’en France qui n’ont pas acceptés le verdict contre le soldat de Tsahal:

Certains annoncent qu’ils ne veulent plus faire leur Alya suite à cette affaire

D’autres qui ont déjà fait leur Alya, disent regretter leur choix d’avoir envoyé leur enfant à l’armée, sentant qu’ils ne sont pas protégés par leur propre gouvernement :

Le renforcement de l’opposition israélienne et des partis arabes :

Yair Lapid: « Il faut stopper les déclarations de violence et irresponsables »

Le président du parti Yesh Atid, Yair Lapid a abordé les violentes manifestations en dehors du procès de Elor Azria. « Je demande à tout le monde d’arrêter la violence et les déclarations irresponsables qui sortent du système politique. Pour éviter la rupture et des dommages à l’armée du peuple. »

Amir Peretz: Pour chaque soldat , il est nécéssaire de connaître les règles d’éthique qui sont également applicables en Judée Samarie

Le député Amir Peretz a déclaré aujourd’hui (mercredi) « Je demande à chacun de respecter la décision du tribunal» dans le cas d’Elor Azria. Peretz a ajouté que «chaque soldat doit respecter la chaîne de commandement et les règles d’éthique sont également valables dans la réalité complexe et le contrôle en Judée Samarie et ignorer les politiciens irresponsables et d’autres personnalités qui font des déclarations, en fonction de leurs besoins. y compris les appels à tuer«

