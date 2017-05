Le président turc Recep Tayyip Erdogan : « Nous protégerons Jérusalem contre la judaïsation (même par la violence) »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis mardi que son gouvernement travaillerait avec le peuple palestinien pour se prémunir contre la « judaïsation de Jérusalem », selon le canal 2.

Erdogan a fait les commentaires au membre de l’Autorité palestinienne, Rami Hamdella alors que le fonctionnaire de l’AP était en visite officielle à Ankara.

Hier, il a lancé un nouvel appel au sang contre Israël, affirmant que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu essaie de changer le statu quo sur le Mont du Temple de Jérusalem.

L’accusation est celle qui garanti presque toujours des attaques terroristes, des émeutes arabes et des troubles mondiaux parmi des millions de fidèles dans le monde islamique. C’est peut-être pour cela que Erdogan visait directement le site, qui est le cœur et l’âme du judaïsme et de l’islam, et où les yeux du monde sont verrouillés 24 heures sur 24. Une telle revendication était également garantie pour détourner immédiatement l’attention des difficultés rencontrées par Erdogan dans son propre pays.

En plus d’être le site le plus saint de la foi juive, le Mont du Temple est le troisième site le plus saint de l’islam, qui abrite la mosquée Al Aqsa et le Dôme du Rocher.

S’exprimant lors du Forum international Al-Qods à Istanbul, Erdogan a appelé les musulmans à «visiter la mosquée d’Al-Aqsa souvent pour protéger l’identité musulmane», selon un rapport du journal Turkish Daily Sabah .

« En tant que communauté musulmane, nous devons visiter la mosquée Al-Aqsa souvent; Chaque jour que Jérusalem est sous occupation est une insulte pour nous « , a déclaré Erdogan.

Il a ajouté que la communauté internationale a été silencieuse face à ce qu’il a appelé les «massacres et les cruautés» d’Israël aux Arabes dans l’Autorité palestinienne, qui a plus de fureur de haine contre l’État juif.

Toutes ces provocations font suite à un retour fragile des relations diplomatiques avec Israël, ce qui a permis à la Turquie de pénétrer dans Gaza, et envoyer des fournitures de construction et d’autres articles généralement interdits sans une supervision très étroite. Erdogan a longtemps soutenu chaleureusement les dirigeants terroristes du Hamas de Gaza et l’organisation des Frères musulmans qui a donné naissance au Hamas. Mais l’attaque ouverte de lundi et aujourd’hui et la tentative claire d’enflammer une troisième intifada au nom du Mont du Temple.

En outre, Erdogan a poursuivi les objections acharnées contre une mesure législative israélienne destinée à limiter l’utilisation de haut-parleurs extérieurs – l’heure et le volume – employés par les mosquées pour leurs appels traditionnels à la prière, qui sont diffusés cinq fois par jour, y compris au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin.

Le nombre de mosquées construites dans les communautés résidentielles mixtes a augmenté ces dernières années, de même que le volume des haut-parleurs qui appellent les fidèles à la prière. La version la plus récente du projet de loi interdit l’utilisation des haut-parleurs uniquement entre 11 heures et 7 heures et la mesure n’a pas encore été débattue et révisée en comité avant qu’elle ne soit renvoyée au plenum de la Knesset.

En aucun temps, il n’y a jamais eu de motion ou d’interdiction pour que les «prières du matin soient réduites au silence à Jérusalem», comme le disait Erdogan dans son discours de feu.

« Un projet de loi, qui vise à interdire l’appel aux prières du matin dans les mosquées [à Jérusalem], attend toujours au parlement israélien. Le fait qu’une telle question arrive même à l’ordre du jour est honteuse. Le fait que ceux qui parlent de la liberté de pensée et de foi à toutes les occasions d’approuver cette étape en restant silencieux est remarquable. Inshallah, nous ne permettrons pas le silence des prières des cieux de Jérusalem « , a déclaré M. Erdogan, selon le Turkish Hurriyet Daily News .

On pourrait presque s’efforcer de s’attarder et de remettre en question la posture, si les résultats potentiels de tout ce drame n’étaient pas si mortels.

« Pourquoi avez-vous peur de la liberté de foi si vous croyez en votre foi? Je rappelle maintenant aux administrateurs israéliens: si vous croyez en votre foi, alors, pourquoi avez-vous peur du son de nos prières? « , a-t-il ajouté.

Pourquoi en effet? D’autant que le gémissement du muezzin n’est pas vraiment une prière, mais plutôt un appel à la prière?

Et pourquoi le président de la Turquie serait-il tellement effrayé par les politiques et les lois domestiques israéliennes qu’il ressent le besoin de passer presque tout son discours international contre ce qui n’est pas vraiment pertinent pour lui?