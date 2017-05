Le président Rivlin se promène avec le président allemand au Shouk Mahané Yehuda de Jérusalem

Le président Reuven Rivlin a invité le président allemand Dr. Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Budenbende à visiter le marché Mahané Yehuda de Jérusalem, avec ces stands traditionnels et ces magasins et ses centres de divertissement, cafés, et restaurants.

Le président Steinmeier a demandé de commencer sa visite avec une visite de Jérusalem la nuit de samedi. Ils ont rencontré des entrepreneurs leaders du marché et ont entendu parler de la transformation du marché et de la ville au cours des dernières années.

Le président Steinmeier est membre du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), il détient un doctorat en droit et était autrefois un fonctionnaire de carrière. Il a été élu président de l’Allemagne en mars 2017. Steinmeier soutient une solution à deux États et appelle à la fin de l’occupation israélienne de la Judée et de la Samarie.

Steinmeier a accueilli la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée avec l’approbation du président américain Barack Obama lors des derniers moments de sa présidence, le 23 décembre 2016.

La résolution stipule que toutes les mesures visant à modifier la composition démographique et le statut des « territoires palestiniens occupés par Israël « , y compris la construction et l’expansion des territoires, le transfert des israéliens, la confiscation des terres, la démolition des maisons et le déplacement de civils arabes violent le droit international humanitaire, l’obligation d’Israël en tant que « puissance occupante » selon la quatrième Convention de Genève et les précédentes résolutions.

Rivlin aurait dû l’emmener à un Melaveh Malka à Pisgat Ze’ev …

Pendant la tournée du shouk, les deux présidents ont goûté les bières artisanales israéliennes et ont visité la « Galerie Shuk » créée par le graffiti Solomon Souza. Souza peint des œuvres de graffitis sur les murs du marché, représentant des figures célèbres israéliennes et mondiales.

Souza lui-même était sur place, surprenant Rivlin avec une nouvelle pièce, représentant l’arrière père du président, Yossef Rivlin, qui était l’un des fondateurs de la construction initiale de quartiers en dehors de la vieille ville de Jérusalem.