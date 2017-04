Le Président Rivlin attaque Marine Le Pen :  » Un nouveau déni de la Shoah »

Le Président Rivlin a attaqué la candidate à la présidentielle française, Marine Le Pen sans la nommer et met en garde contre une nouvelle négation dangereuse de la Shoah.

Lors du Jour du Souvenir de la Shoah, le Président israélien Reuven Rivlin a déclaré qu’il y a de nos jours un nouveau déni de la Shoah, beaucoup plus destructeur que dans le passé.

Il a noté deux semaines avant l’élection en France, que l’un des candidats a nié toute responsabilité de la déportation des citoyens juifs de France dans des camps de concentration et d’extermination nazie.

Rivlin a ajouté qu’un membre du Parti du Front national, non seulement a nié l’implication française à déporter les Juifs à l’ extermination , mais la destruction de masse.

JoachimGauck, le président de l’ Allemagne, a déclaré le mois dernier lors de la cérémonie sur l’identité des générations futures Allemandes, qu’elle sera souillée par Auschwitz.

Lors du Congrès juif européen, le President Dr. Moshe Kantor a déclaré que le leader d’ extrême droite française Marine Le Pen est aussi dangereuse que son père, une négationniste, qui a essayé de cacher les mêmes idées pendant sa campagne électorale pour la présidence de la France.

Dans un discours prononcé lors d’ une cérémonie à Paris à l’ occasion de la Journée du Souvenir de l’ Holocauste, Kantor a regretté que plus d’un Français sur cinq a voté pour Le Pen.

Le second tour de l’élection présidentielle française sera dans deux semaines entre le candidat Emmanuel Macron du centre, et Marine le Pen de l’extrême droite. Une étude récente prévoit la victoire de Macron.

Le président français Hollande a demander de voter au second tour pour Macron et met en garde contre la montée de l’extrême droite, un danger pour la France. Lors d’un discours télévisé, Hollande a déclaré que la victoire de Le Pen mettra en danger l’unité de la France, son adhésion à l’Union européenne et sa place dans la communauté internationale.

