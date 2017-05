Le président du Congrès juif mondial, Ron Lauder prépare Abbas pour sa rencontre avec Trump

Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a travaillé avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour le préparer à sa réunion à la Maison-Blanche avec le président Trump, selon des sources du cercle du Premier ministre Netanyahou.

Selon le rapport du lundi matin, Lauder a accueilli le président de l’Autorité palestinienne dans sa maison de Manhattan à la veille de la réunion Trump.

Lauder a eu quelques tensions avec le Premier ministre Netanyahu en 2011, lorsqu’il a attaqué le Premier ministre sur son incapacité à poursuivre sérieusement la solution à deux États. Depuis, Lauder a été impliqué dans des enquêtes menées par la police israélienne sur Netanyahu.

Lauder a été attaqué par les israéliens, qui l’ont accusé de saboter la politique israélienne concernant la Judée et la Samarie et les implantations, et même de légitimer le Hamas en tant que «partenaire pour la paix».

Abbas serait rentré à la maison pour son premier contact avec Trump, après avoir surmonté les tentatives des médias et des politiciens pro-israéliens pour tenter de se disputer.

Abbas, s’est avéré être attentif et il a réussi à forger une chimie personnelle avec Trump, selon Ma’ariv. Il a invité le président à s’arrêter à Bethléem lors de son voyage du 22 mai en Israël – et Trump a accepté avec joie. C’est une réunion de plus entre Abbas et Trump, dont Israël préfère s’en passer.