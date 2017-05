Le président allemand qui arrivera en Israël la semaine prochaine rencontra t’il les ONG contre Tsahal ?

Au milieu d’une crise approfondie dans les relations bilatérales entre l’Allemagne et Israel, le président allemand Frank-Walter Steinmeier devrait arriver en Israël la semaine prochaine et il n’est pas encore clair s’il rencontrera l’ONG controversée « Breaking the Silence » et risque d’être boycotté par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a annulé la semaine dernière une réunion planifiée avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, au sujet de Breaking the Silence.

Le calendrier de la visite de trois jours de Steinmeier n’a pas été complété, des responsables allemands et israéliens ont déclaré lundi au Times of Israel, qu’ils ne veulent pas commenter la possibilité de Netanyahou de refuser de rencontrer le chef de l’Etat allemand.

Steinmeier, qui est devenu le président de l’Allemagne en mars, a atterrit samedi. Jusqu’à présent, une réunion avec Netanyahu fait partie du calendrier préliminaire de Steinmeier. Mais la nouvelle politique de Netanyahou visant à éviter les dignitaires étrangers qui rencontrent Breaking the Silence met un point d’interrogation sur la rencontre prévue.

Le président Reuven Rivlin, qui a rencontré Gabriel la semaine dernière, accueillera Steinmeier pour un déjeuner de travail dimanche, après quoi l’invité allemand répondra aux questions de la presse itinérante.

Selon Der Spiegel , l’un des rares éléments confirmés sur l’itinéraire de Steinmeier est un discours à l’Université hébraïque de Jérusalem en mettant l’accent sur «les menaces auxquelles sont confrontées la démocratie allemande et israélienne».

Dans son poste précédent de ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, un social-démocrate, a rencontré Breaking the Silence, qui publie des témoignages anonymes de soldats israéliens alléguant des violations des droits de l’homme contre des Palestiniens en Judée Samarie. L’ancien président de l’Allemagne, Joachim Gauck, a effectué des voyages précédents en Israël, et a également rencontré le groupe.

La semaine dernière, les relations israéliennes et israéliennes déjà tendues ont frappé un nouveau niveau lorsque Netanyahu a boycotté Gabriel en raison de son refus d’annuler sa réunion prévue avec Breaking the Silence.

La controverse sur Gabriel s’est ensuite intensifiée lorsque, dans un journal op-ed , il a déclaré que « les social-démocrates étaient, comme les Juifs, les premières victimes de l’Holocauste ». Son bureau a ensuite corrigé cette phrase en remplaçant le mot « Holocauste » par » Nazisme. »

Yad Vashem, l’autorité officielle commémorative de la Shoah d’Israël a condamné Gabriel pour avoir comparé la souffrance des juifs et des social-démocrates pendant l’ère nazie. « Il est très regrettable qu’une déclaration inutile et historiquement incorrecte ait trouvé son chemin dans la tempête politique », a déclaré Yedioth Ahronoth .

Les liens entre Jérusalem et Berlin ont été encore tendus cette semaine par les efforts de l’Allemagne pour créer un consensus européen sur une résolution critique d’Israël devant être adoptée mardi à l’UNESCO, selon l’agence culturelle de l’ONU.

Le groupe arabe de l’UNESCO a accepté d’adoucir le texte de sa résolution semestrielle qui reprochait Israël pour des activités présumées dans et autour de la vieille ville de Jérusalem en échange d’abstentions de tous les Etats membres de l’UE. Selon les responsables israéliens, qui veulent que les pays occidentaux votent contre le texte, l’Allemagne a été une force motrice de l’accord arabe-européen qui verrait tous les États de l’UE s’abstenir.

Le déménagement de Berlin à l’UNESCO a précédé le craquement de Gabriel, mais le fait que Netanyahu a publiquement détourné le ministre allemand des Affaires étrangères n’a certainement pas contribué à soulager les tensions, ont déclaré les responsables israéliens cette semaine.

Les relations entre Berlin et Jérusalem ont été gelées depuis des années. Plus tôt cette année, Merkel a reporté des consultations conjointes israélo-allemandes sur le gouvernement initialement prévu pour le 10 mai, citant des difficultés d’ordonnancement avant les élections nationales de septembre. Cependant, elle a trouvé le temps d’accueillir le leader palestinien Mahmoud Abbas le mois dernier. Dans les conversations privées, les autorités allemandes et israéliennes ont reconnu que l’annulation de Merkel était due à sa frustration à l’égard de la législation israélienne afin d’autoriser rétroactivement les avant-postes en Judée Samarie.

La dernière saga a débuté lorsque le bureau de Netanyahou a présenté à Gabriel un ultimatum avant sa première visite en Israël en tant que ministre des Affaires étrangères: soit il a annulé sa réunion prévue avec Breaking the Silence, soit il serait désinvestis du bureau du Premier ministre. Mais Gabriel, un politicien expérimenté du principal parti de centre-gauche de l’Allemagne, a insisté sur la réunion.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré regretter la décision de Netanyahou, mais a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une «catastrophe» et que les relations bilatérales resteraient inchangées.

« Dans le passé, l’ambassade d’Allemagne les a toujours invités [Breaking the Silence] », a déclaré Gabriel dans sa première réaction au défi de Netanyahu. « Il n’y a jamais eu de difficultés; Ils étaient même une fois sur la liste des invités du président fédéral, donc [l’annulation] nous a surpris. »

Un porte-parole de la chancelière, Angela Merkel, a déclaré avoir trouvé le mépris de Gabriel de Netanyahou «regrettable». Les pourparlers avec des organisations non gouvernementales étaient au courant lors des voyages à l’étranger et ne doivent pas provoquer une rupture entre les alliés. « Il ne devrait pas être problématique pour les visiteurs étrangers qui veulent rencontrer des représentants critiques de la société civile ».

Mais Netanyahou a déclaré que Breaking the Silence, qui s’appuie sur des témoignages anonymes pour accuser les soldats israéliens de graves violations des droits de l’homme, était hors de propos.

« Les diplomates sont invités à rencontrer des représentants de la société civile, mais le Premier ministre Netanyahu ne rencontrera pas ceux qui prêteront une légitimité aux organisations qui exigent la criminalisation des soldats israéliens », a t’il déclaré de son bureau.

Sa position a été considérée comme largement populaire dans le public israélien et a été soutenue par la plupart des politiciens de droite et même centristes. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, a qualifié l’ONG d’un «ennemi», disant que c’était pire que d’autres groupes pro-palestiniens, car elle a demandé que les soldats israéliens soient poursuivis pour crimes de guerre devant la Cour pénale internationale de La Haye.

En février, Netanyahou a chargé le ministère des Affaires étrangères de réprimander l’ambassadeur belge en Israël parce que le premier ministre du pays, Charles Michel, avait rencontré Breaking the Silence et une autre ONG comme, B’Tselem.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !