LE PRÉSIDENT ALLEMAND: « Les changements régionaux exigent un nouveau plan de paix entre palestiniens et israéliens »

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a rencontré le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah mardi, dans le cadre de sa visite officielle dans la région.

Frank-Walter Steinmeier a déclaré lors d’une conférence de presse avec Abbas dans la ville de Ramallah, que les changements dans la région avaient besoin d’un nouvel intervenant de paix israélo-palestiniens.

Abbas a dit qu’il était prêt à tenir une réunion parrainée par des États-Unis avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Des plans nouveaux sont à nouveau sur la table pour le président américain Donald Trump en visite à Jérusalem et en Judée Samarie le 22 et le 23 mai. Cela a déclenché des spéculations sur une réunion des trois hommes : Netanyaou, Abbas et Trump.

Au cours de sa visite de quatre jours en Israël et dans les Territoires palestiniens, M. Steinmeier a rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens et rencontré des universitaires, des étudiants et des survivants de la Shoah.