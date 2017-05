Le premier ministre a téléphoné à Emmanuel Macron pour le féliciter et a accepté de le rencontrer

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé il y a peu de temps au téléphone avec le président élu français Emanuel Macron et l’a félicité pour son élection, selon un communiqué publié par la cabinet du Premier ministre.

Le communiqué indique également que « les deux dirigeants ont discuté, entre autres, de leur future coopération dans la lutte contre le terrorisme et dans la promotion des relations économiques et technologiques entre Israël et la France. Le président élu a remercié le Premier ministre pour ses bénédictions. Les deux hommes ont accepté de se rencontrer très bientôt.