Le porte-parole de Tsahal a annoncé une fermeture générale sur la Judée, la Samarie et à Gaza jusqu’à mardi soir

Le porte – parole de Tsahal a annoncé la fermeture générale sur la Judée, la Samarie et la fermeture des points de passage dans la bande de Gaza lors de la Journée du Souvenir ( Yom Hazikaron) aux soldats et la Journée de l’ indépendance d’ Israël ( Yom Haastmaout).

Jérusalem Post souligne que « conformément aux instructions de l’échelon politique, la fermeture sera imposée à partir d’ aujourd’hui à minuit (la nuit du samedi et dimanche), une fermeture générale sur la Judée et la Samarie et les passages seront fermés vers la bande de Gaza .

« L’ ouverture des points de passage et la fermeture aura lieu ce mardi à minuit (nuit entre troisième et quatrième), en fonction de la situation ».

Pendant la fermeture, seul les passages pour les cas humanitaires et les exceptions médicales, seront soumises à l’approbation du coordinateur du gouvernement israélien (COGAT) .

