Le pape compare les camps de « réfugiés » syriens avec les camps d’exterminations des six millions de Juifs

Le pape François a appelé samedi les gouvernements mondiaux à laisser les réfugiés partir de leurs « camps de concentration ». Il voulait dire « centres de réfugiés ».

Il y a environ une semaine, le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a appelé les camps de concentration nazis , les «Centres de l’Holocauste». Est-ce un modèle émergeant ?

Le pape a fait son commentaire à la basilique de Saint-Barthélemy à Rome lors d’un service pour les martyrs chrétiens modernes. En ce qui concerne les réfugiés libanais, il a rappelé sa visite l’année dernière dans un camp de réfugiés sur l’île grecque de Lesbos, où l’un d’entre eux lui a dit que les fanatiques islamistes avaient coupé la gorge de sa femme chrétienne pour avoir refusé de décrocher le crucifix qu’elle portait.

« Je ne sais pas s’il a réussi à quitter ce camp de concentration », a ajouté le pape, en suggérant que les camps de réfugiés d’aujourd’hui rappellent les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale » en raison du grand nombre de personnes ».

Le PDG du Congrès juif américain David Harris a critiqué le pape François, notant que «les conditions dans lesquelles les migrants vivent actuellement dans certains pays européens peuvent bien être difficiles et méritent une attention internationale encore plus grande, mais ils ne vivent pas dans des camps de concentration».

Harris a déclaré clairement : « Les nazis et leurs alliés ont érigé et utilisé des camps de concentration pour le travail des esclaves et l’extermination de millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n’y a pas de comparaison avec l’ampleur de cette tragédie ».

Le président Trump a annoncé qu’il aimerait rencontrer le pape François lorsqu’il visitera l’Europe le mois prochain, mais il n’est pas clair si les sentiments sont mutuels. En février 2016, le pape a réprimandé Trump en disant qu’ « une personne qui pense seulement à construire des murs, et ne pas construire de ponts, n’est pas chrétienne ». Trump a répondu en appelant le pape de « honteux ».

Puis, en évoquant les souvenirs des croisades, Trump a assuré à son auditoire que « si le Vatican est attaqué par Daesh que tout le monde connait aujourd’hui, ce sera le trophée ultime de Daesh, et je peux vous promettre que le pape aurait souhaité et prié pour que Donald Trump soit président car cela n’aurait pas eu lieu ».

