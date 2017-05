Le nouveau drone israélien trouvera les terroristes n’importe où, même les tunnels !

Deux israéliens d’entreprises de haute technologie dans la défense ont montré au public le nouveau drone « Condor », capable de trouver les terroristes à distance et dans des zones densément peuplées, ou dans les bâtiments et même les tunnels.

Le nouveau drone est capable de fonctionner dans des conditions climatiques difficiles et peut couvrir une zone de 8 km mètres carrés. Il sera utile à des fins civiles, par exemple, pour rechercher les touristes disparus ou des victimes de catastrophes naturelles.

Le dispositif misau point par la société Bler et Istar crée aussi des systèmes de haute technologie pour l’armée et la police.Ce drone est le fruit du travail d’ingénieurs des sociétés de défense « BLER and Istar » qui ont mis au point un système de détection et de reconnaissance.

Bler Uri Boros a déclaré que Condor est connu dans plusieurs pays et au Pérou, ce drone a aidé à trouver un voyageur manquant.

Selon lui, le drone ne pèse que 700 gr, malgré l’ensemble de ce matériel sophistiqué, qui détecte des cibles, attrape les signaux de téléphones mobiles et par satellite.

La présentation du « Condor » se tiendra dans le cadre de l’exposition internationale de la technologie de défense innovante du ISDEF , qui aura lieu à Tel – Aviv les 6-8 Juin 2017.

Dans la liste des participants lors de l’exposition de 38 entreprises, les pays seront Israël, les Etats – Unis, la Chine, le Japon, l’ Allemagne, la France, l’ Autriche, la Lituanie, la Turquie et d’ autres pays.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !