Le nombre de livraisons de voitures en Israël tombe en dessous de 20.000 !

La tendance à la baisse du marché automobile local continue. 19,515 véhicules ont été livrés en Avril, 15% de moins qu’en Avril 2016.

La fête de Pessah est tombé en Avril de cette année, ce qui signifie que le mois devrait montrer une activité commerciale, mais le chiffre est encore l’ un des plus faibles depuis avril de l’an dernier.

Les livraisons dépendent des marques,avec 17,996 livraisons pour Hyundai depuis le début de l’ année, 10,5% de plus qu’en Janvier-Avril 2016.

Kia Motors au deuxième rang avec 14,632 véhicules, en hausse de 7,3%.

Toyota au troisième rang avec 12578, soit une augmentation de 1%, suivi par Skoda en quatrième place avec 8994, soit une augmentation de 5,3%.

Nissan est passé à la cinquième place avec 6354 pour la première fois, un bond de 35%, suivi par Suzuki à la sixième place avec 5841, 50% de plus qu’en Janvier-Avril de l’ année dernière.

Mazda est à la septième place pour la première fois avec seulement 5583 livraisons.

L’ une des causes de la baisse du marché est la difficulté croissante pour remplacer les voitures d’ occasion, ce qui limite la capacité des importateurs de fournir une reprise attrayante et la politique des banques découragent le crédit pour les voitures.

Malgré le ralentissement du marché, Ran Danai, directeur général de l’ importateur Toyota, prédit que les conditions de marché sous – jacentes pourrait faciliter la croissance des voitures israéliennes dans les années à venir.

Dans une conférence de presse lors du lancement de la Toyota Yaris redessinée, Danai dit que la barrière de 300.000 voitures peut être brisée cette année ou la prochaine , et que la baisse des prix des nouvelles voitures, la population et la croissance économique, et problème persistant dans les transports publics sont tous des facteurs qui contribuent à cette situation.