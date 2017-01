Le ministre « sioniste religieux » Bennett : « Je soutiens la peine de mort pour les terroristes juifs »

Dans une interview sur la radio israélienne, le ministre de l’Éducation (qui, pour rappel, est en faveur des dernières prises par la force des Juifs de droite) a affirmé suite à une question d’un journaliste concernant la peine de mort contre les terroristes, s’il soutenait aussi cette sentence pour les assassins juifs, il a répondu: « Oui, bien sûr, la réponse est oui ».

Le Ministre de l’Éducation Naftali Bennett a annoncé ce matin qu’il soutient les détentions administratives, les démolitions des maisons (juives) (comme le nom de son parti « Habait hayehoudi ») et la peine de mort pour les terroristes Palestiniens et Juifs.

Au cours de son interview à la Radio, l’animateur Kalman Libeskind a fait un compte rendu de la vague d’arrestations contre des militants d’extrême-droite en Judée-Samarie, et a posé des questions au président du parti Habait Hayéoudi. Il lui a demandé s’il soutenait les récents mouvements contre la « terreur juive » après une attaque dans le village de Douma (pour rappel, l’enquête en cours n’a pas encore accusé de membres juifs au sein de cette attaque).

Bennett a répondu qu’il avait « le cœur lourd », en ajoutant : « Je soutiens l’équilibre entre les droits individuels et la liberté et la protection de la sécurité d’Israël et la prévention de ces actes…, je l’ai dit, il est bon de recourir à la détention administrative avec parcimonie, avec beaucoup de prudence ».

Pour rappel, depuis l’indépendance de l’État d’Israël, aucun terroriste palestinien (et ils sont nombreux) n’a été condamné à mort, et certains ont même été libérés avant la fin de leur temps de captivité, comme Kuntar qui a tué un père et sa petite fille dans leur maison. Les tueurs de la famille Fogel, égorgée une nuit de Shabbat à Itamar n’ont pas été condamnés à la peine de mort, et bien d’autres encore.

Mais aujourd’hui, le Ministre qui se dit sioniste, religieux, et président la « maison juive » soutient la peine de mort pour les Juifs …avant même de l’appliquer aux terroristes palestiniens.

