Le Ministre Netanyahou aux gauchistes: « Ne célébrez pas ma chute trop tôt »

Les gauchistes qui salivent de la possibilité que le ministre soit inculpé sur des accusations de corruption « devraient chercher leur salut électoral ailleurs », a déclaré le Premier ministre Binyamin Netanyahu, samedi soir. Netanyahou a parlé en réponse aux commentaires du Méridien Zionist et député Miki Rosenthal, qui a précisé qu’il avait des « informations personnelles » affirmant que la police devait recommander au Premier ministre d’être inculpé.

« Le procureur de l’État est actuellement entre la recommandation de la police et un acte d’accusation », a déclaré Rosenthal lors d’une discussion sur le forum public à Modiin au cours du week-end. « La police a terminé leur enquête, mais ils ont déjà décidé d’inculper Netanyahu pour avoir reçu des cadeaux illégalement et un abus de confiance. Je le dis en fonction des connaissances personnelles ; Je ne suis pas seulement en train de citer de l’air ».

Cette police voudrait dire que Netanyahu ne signifie pas que cela aura lieu, a déclaré Rosenthal. « Il y a eu plusieurs cas dans le passé où la police voulait se prononcer, mais l’incident s’est terminé par un rapport ou une commission d’enquête. Je ne sais pas si c’est ainsi que cela se produira aussi. Nous pouvons vérifier la situation dans quelques mois à partir de maintenant ».

Il y a deux recherches actives impliquant Netanyahu. L’une implique la relation entre le premier ministre et l’éditeur d’ Yediot Acharonot, Arnon Mozes, qui aurait entamé une relation avec Netanyahu pour l’amener à s’appuyer sur l’archétype de son papier, Yisrael Hayom. Netanyahou s’est souvent plaint de la couverture extrêmement négative de lui chez Yediot, et le personnel de Mozes a accusé Yisrael Hayom d’être le « caniche d’animaux » de Netanyahou pour sa couverture positive du Premier ministre. Mozes aurait offert un accord à Netanyahu – il réduirait la couverture négative contre le Premier ministre si Netanyahu avait quelque peu « freiné » Yisrael Hayom.

La deuxième enquête implique le rapport du Premier ministre avec Arnon Milchan, un homme d’affaire israélien-américain qui, selon les enquêteurs, a fourni à Netanyahu des cigares coûteux pendant de nombreuses années. Selon le rapport, Netanyahu fume des cigares évalués entre 15 000 et 20 000 NIS par mois. Chaque cigare que Milchan a donné à Netanyahu est estimé à 100 000 NIS. Il est également accusé de fournir à Netanyahu du champagne, chaque bouteille ayant une valeur entre 300 et 400 NIS.

Netanyahou a nié toute faute, en disant qu’il pourrait déclarer avec « la pleine confiance qu’il n’y aura rien car il n’y a rien. La seule chose qui se passe est la pression incessante des médias sur les forces de l’ordre ». Le samedi soir, Netanyahu a déclaré dans un communiqué que « cela s’est déroulé pendant des mois sans résolution. Est-ce qu’on imagine qu’il y a quelqu’un dans la police qui a le courage de reculer et d’admettre que cette enquête n’a mené à rien ? Et, en ce qui concerne le nouveau porte-parole non officiel de la police, Miki Rosenthal, je lui dis, lui et ses amis à gauche, que s’ils cherchent un salut électoral dans ce domaine, « en imaginant que cela obligera Netanyahou à démissionner, « Ils devraient chercher ce salut ailleurs ».