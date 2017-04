Le ministre allemand Sigmar Gabriel refuse la demande de Netanyaou et rencontrera les organisations contre Tsahal

Le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel en visite en Israel depuis Yom Ha’Shoah a déclaré mardi matin qu’il serait « regrettable » si le Premier ministre Benjamin Netanyahu devait refuser de le rencontrer en raison de sa réunion prévue avec des groupes qui critiquent l’armée israélienne, mais a insisté qu’il ne changera pas ses plans.

« Il est difficile pour moi d’imaginer que la réunion sera annulée, parce que ce serait très regrettable », at-il dit.

« Je ne veux pas faire un drame à ce sujet », at-il dit dans une interview télévisée.

Selon le canal 2 d’Israël, le bureau de M. Netanyahu a donné au ministre allemand un ultimatum: soit il annule sa rencontre avec les ONG ultra-gauchiste « Briser le silence » et « B’Tselem » ou le premier ministre refuse de l’accueillir.

Prenant la parole à la télévision nationale allemande ZDF de Jérusalem, Gabriel a dit qu’il était habituel pour lui lors de voyager à l’étranger pour parler avec les organisations de la société civile, même si elles étaient critiques du gouvernement.

« Dans aucun pays dans le monde , vous ne pouvez obtenir une impression complète si vous rencontrez que des représentants du gouvernement. Vous devez rencontrer, comme nous l’avons fait hier, des écrivains, des artistes et des étudiants, et aussi des organisations critiques « , at-il dit.

Briser le silence et B’Tselem sont des organisations très critiques de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, a dit le ministre.

« Ce sont des sujets dont nous avons besoin pour former une opinion politique. Par conséquent, je trouve tout à fait normal de leur parler. Je ne peux pas imaginer que nous allons cesser de le faire à l’avenir et que nous puissions continuer à rencontrer des responsables du gouvernement «

Il a dit qu’il a entendu l’ultimatum de Netanyahou à travers les médias, mais un responsable israélien a déclaré au Times d’Israël lundi que « le message a été clairement transmis aux Allemands. »

Les fonctionnaires allemands mardi matin ont réitéré que Gabriel n’a pas l’intention de modifier son emploi du temps, ce qui indique qu’il va aller de l’avant et rencontrer « Briser le silence » et une autre ONG gauchiste, B’Tselem, plus tard mardi.

Plus tôt mardi, Gabriel a rencontré les responsables palestiniens à Ramallah. Il a également rencontré Ir Amim, un groupe israélien de gauche.

Le ministre allemand est venu dans le pays pour marquer le jour du Souvenir de la Shoah et discuter des efforts de paix, prévu à l’origine pour rencontrer Netanyahu et le président Reuven Rivlin plus tard mardi. La rencontre avec Rivlin n’est pas annulée, selon le bureau du président , et il a noté à Gabriel qu’il était toujours la bienvenue en Israël.

Apres l’ultimatum, le ministre allemand a dit : « Cela ne changera pas ma relation avec Israël « , at-il dit.

L’ultimatum de Netanyahou avait divisé les politiciens israéliens, avec beaucoup de droite soutenant sa menace et ceux de l’opposition comme un avertissement car cette décision pourrait nuire à ses liens avec Berlin.

« L’ultimatum de Netanyahu au ministre des Affaires étrangères allemand nuit gravement les liens d’Israël à la plus grande économie de l’Europe et un véritable ami d’Israël », a dit le chef de l’opposition Isaac Herzog de la faction Union sioniste, ce lundi soir.

Le président de la Knesset Yuli Edelstein a tweeté son soutien à l’ultimatum, car les ONG « Briser le silence et B’Tselem » sont toutes deux des « organisations de propagande anti-israélienne. »

B’Tselem, est un groupe de droits de l’homme israélien, qui utilise les photographes palestiniens et vidéographes pour documenter la conduite des soldats et des israéliens en Judée Samarie.

En Octobre , le dernier directeur exécutif de l’ONG, Hagai El-Ad, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures contre les implantations juives .

» Briser le silence » recueille des rapports, généralement de façon anonyme, des vétérans de Tsahal sur des malversations par des soldats en Judée Samarie.

En Février, l’ambassadeur de Belgique en Israel Olivier Belle a été convoqué pour une engueulade au sein du ministère des Affaires étrangères au cours d’une réunion par le premier ministre de son pays, Charles Michel, avec des représentants des deux ONG.

Michel a rencontré les chefs de Briser le silence et B’Tselem, en dépit d’un appel direct par Netanyahu à la Belgique de mettre fin à son soutien aux groupes qu’il considère comme dommageable pour le pays.

.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !