Le ministre allemand provoque une tempête dans la communauté Juive : « Les sociaux-démocrates sont les premières victimes de la Shoah »

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Zigmar Gabriel n’a pas récupéré du scandale suite à sa rencontre avec des organisations contre Israël comme « Briser le silence » ce qui a résulté à l’annulation de sa réunion prévue avec le Premier ministre Netanyaou.

Il a suscité de nouveau l’ indignation des groupes et historiens juifs en prétendant que les sociaux démocrates en Allemagne ont été les premières victimes de la Shoah aux côtés des Juifs. Dans un article publié dans « Frankfurter Rundschau » , le ministre Gabriel a écrit que les sociaux – démocrates et les juifs ont été les premières victimes de la Shoah .

Le chasseur de nazis et chef du bureau israélien du Centre Simon Wiesenthal, le Dr Afrim Zorof, a déclaré en réponse que toute personne ayant connaissance de la « solution finale » est au courant du fait que le sort des juifs européens par les Nazis était différent de toute autre victime des nazis « . L’affirmation de Gabriel est un abus de mémoire de la Shoah «a t’il déclaré à Yad Vashem. »

Ajoutant : « Il est très regrettable qu’une telle déclaration en plein milieu d’une turbulence politique a été ajoutée et elle est historiquement fausse ».

Les historiens allemands ont fait valoir que les mots de Gabriel indique l’ignorance et qu’il n’avait donc aucune idée de quoi dire sur la Shoah et les Juifs.

« Les sociaux-démocrates étaient des opposants politiques et, par conséquent, comme toute dictature, ils ne sont pas souhaitables et emprisonnés, mais ils n’ont jamais été gazés de manière systématique. Six millions de Juifs, dont un million d’enfants, ont été assassinés. La comparaison des victimes juives qui ont été tués simplement parce qu’elles sont nées juives et pas sociaux-démocrates ou comme des opposants politiques du troisième Reich est inacceptable. C’ est un symptôme d’un manque de connaissances historique « , a déclaré le Dr Elvira Grozinger.

Sasha Libye, chroniqueur pour le journal « Der Spiegel »,a twetté « Le ministre des Affaires étrangères allemand a écrit un fait que nous avons été victimes de la Shoah. C’est incroyable. » Wolfgang Liperman, professeur d’histoire à l’Université libre de Berlin, a également fait valoir que la comparaison faite par Gabriel est terrible.

À la suite de l’indignation Gabriel a corrigée la version de l’article et a écrit comme suit: « Les sociaux-démocrates, comme les Juifs, étaient les premières victimes des nazis. »

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Gabriel est un ami proche d’Israël et que son pays a toujours la responsabilité d’accepter la Shoah et préserver la sécurité d’Israël.

Dans une interview hier, le magazine allemand « Bild », a critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a annulé une rencontre avec le ministre allemand :

« Il a rencontré des organisations qui accusent nos soldats de criminels de guerre pendant les jours où nous nous souvenons des victimes de la Shoah et des soldats tombés au combat, » a dit Netanyahu.

Netanyahu a dit qu’il voulait clarifier par une conversation téléphonique se décision avec le ministre Gabriel mais le ministre allemand des Affaires étrangères a refusé d’accepter l’appel. «J’espère rencontrer Gabriel lors de sa prochaine visite en Israël et qu’il ne rencontrera pas des groupes extrémistes pour saper la sécurité d’Israël », a dit Netanyahu. « La relation entre Israël et l’Allemagne et la chancelière est forte et très forte. Angela Merkel est une vérité d’Israël. »

« Mon principe est très simple, » a dit Netanyahou : « Je n’ ai jamais rencontré des diplomates d’autres pays qui visitent Israël et rencontre des organisations qui accusent nos soldats de criminels de guerre. »

