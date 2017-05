Le Ministère de la Santé met en garde contre la consommation de saumon fumé « Miki »

Le Ministère de la Santé met en garde contre la consommation du saumon fumé de « Delicatessen Micky », en raison des préoccupations de la présence de Listeria monocytogenes dans le produit. C’est un saumon fumé avec la date de production au 19 Avril et la date de péremption du 19 de ce mois, en paquets de 100 grammes, 200 grammes et un kilogramme.

La société a rapporté qu’elle va recueillir la plupart des produits des étagères et des clients et les clients sont priés de ne pas les consommer et communiquer avec la société. La listeria monocytogenes est une maladie à haut risque,pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, comme les femmes enceintes et les personnes âgées.

