Le milliardaire chinois Ye Jianming reçoit des mains de Liberman le « Award du Peuple Juif »

Ye Jianming, Président de la compagnie chinoise Energy Limited (CEFC Chine), a reçu le Award ou Prix du peuple juif la semaine dernière, lors d’une conférence tenue sur le site historique de la Cave du Sédécias.

Le prix Yakir est donnée aux personnes qui se sont distingués par leur contribution et objectifs de l’UIA (Keren Hayessod), à la fois en Israël et dans le monde juif. Les critères pour recevoir le prix, selon l’UIA sont les suivants :

1.Un service dévoué au sein de la communauté juive au nom du Keren Hayessod – Appel unifié pour Israël

2. Une contribution exceptionnelle de haut niveau ou de qualité qui a considérablement des impacts sur le Keren Hayessod et la campagne locale

3. Un leadership, et un exemple personnel, une initiative audacieuse

4. Recruter et former des travailleurs bénévoles au Keren Hayessod

5. Un dévouement indéfectible au devoir, l’activité aux multiples facettes et une acceptation sans faille des défis auxquels fait face le Keren Hayessod et le peuple juif en Israël et dans la diaspora

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, et le président mondial de l’UIA, Eliezer (Moodi) Sandberg, le président du Conseil d’administration mondial David Koschitzky et le directeur général Greg Masel ont présenté conjointement la médaille et le certificat à Ye Jianming.

Selon Bloomberg, Ye, 40 ans, est fondateur et président de la Chine CEFC Energy Company, une entreprise privée engagée dans la production de pétrole brut et de gaz naturel, la transformation industrielle et des services financiers. Selon le site de l’entreprise, il a réalisé un chiffre de 35 milliards $ de ses activités de base en 2014.

Sous la direction de Ye, la Chine CEFC a été classé 229 sur la liste Global des 500 Fortune 2016. Avec un effectif de plus de 30 000, il a été classé comme l’un des dix entreprises les plus influentes et dans le Top Dix des entreprises les plus compétitives au niveau international et chinoises et les plus influentes au Forum Summit.

Ye est également président du comité du Fonds de Chine sur l’énergie, un groupe de réflexion basé à Hong Kong avec le statut consultatif auprès de l’ONU).