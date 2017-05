Le Maire de Jérusalem remet en place l’effronté Erdogan :  » Venez en Israel pour voir par vous même ! « 

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a reproché mardi au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, que le leader turc ait critiqué Israël comme un État « raciste et discriminatoire ».

« Il est surprenant qu’Erdogan, qui dirige un état qui a occupé Jérusalem pendant 400 ans, veut nous prêcher sur la façon de gérer notre ville », a déclaré Barkat.

« Contrairement à l’occupation turque », a-t-il poursuivi, « Jérusalem sous la souveraineté israélienne est une ville florissante, ouverte et libre qui permet la liberté de religion et de culte pour tous. Au cours des dernières années, un nombre record de musulmans ont visité le Mont du Temple et ont prié , exerçant leur liberté de religion absolue sous la souveraineté israélienne « .

« La connexion du peuple juif à Jérusalem remonte à plus de 3000 ans. Jérusalem est et restera notre éternelle et capitale unie pour toujours. Dans tous les coins de la ville, nous voyons des racines juives depuis le premier et le deuxième temple.

Barkat a également envoyé une invitation à Erdogan à visiter Jérusalem, afin de » voir » comment la ville a prospéré sous le gouvernement israélien.

« Alors que nous célébrons les 50 ans de Jérusalem réunis, j’invite Erdogan à visiter notre ville et à s’émerveiller par la réalité sur le terrain, une réalité qui n’a changé que pour le meilleur puisque les Turcs ont régné ici », a déclaré le maire.