Le juge Gabriel Bach porteur de la torche à Yom Ha’Shoah : « Je ne voulais pas voir l’exécution de Eichmann »

Gabriel Bach est un juriste israélien, il a été choisi parmi les six personnes qui ont porté la flamme lors de la commémoration de Yom Ha’Shaoh . Aujourd’hui, il a 91 ans, mais plus jeune, il était juge de la Cour suprême d’Israël et a été le procureur adjoint dans la poursuite de Adolf Eichmann .

Bach est le fils de Victor Bach, qui était le directeur général de l’usine de cuivre avec sa femme Erna (b. Benscher) Bach. Il a grandi à Berlin-Charlottenburg et a fréquenté l’ école Theodore Herzl.

En octobre 1938, la famille Bach a émigré de l’ Allemagne nazie à Amsterdam , où il a continué à aller à l’école. Il est le seul survivant de ses camarades juifs de cette école. En 1940, un mois avant l’invasion des Pays-Bas par l’armée allemande, la famille a réservé un passage à la Palestine par le mandat britannique et s’est installée à Jérusalem .

Après la Seconde Guerre mondiale, Bach a étudié le droit au University College de Londres et en 1949 , il a obtenu son diplôme avec honneurs. Il a débuté sa carrière de procureur en 1953. En 1961, il a été nommé sous procureur général et deuxième procureur dans le procès d’Eichmann un événement qui a changé sa vie.

En 1969, il a été nommé procureur de l’État. En 1982, il a été nommé juge de la Cour suprême d’Israël et a pris sa retraite en 1997. En 1984, il a été le président du comité central des élections. Il a ensuite été nommé président de plusieurs comités gouvernementaux et de commissions d’enquête.

Il a ensuite représenté Israël lors de conférences internationales. Il vit avec sa femme Ruth à Jérusalem.

Pendant une période de neuf mois , il est devenu le procureur de l’ Etat sur le procès Eichmann et a donné de nombreuses preuves contre lui :

» Je ne l’ oublierai pas toute ma vie » , dit – il. « On m’a demandé d’être en charge de l’enquête , peu après avoir entendu à la radio l’annonce de Ben Gourion de débuter le procès Eichmann. Les gardiens de la prison ont vidé la prison Yagur de tous les prisonniers, et l’installation a été convertie en centre d’interrogatoire pour Eichmann ».

« Environ 40 policiers étaient stationnés et je suis allé vivre à Haïfa à proximité. Chaque matin , ils m’ont emmené à Yagur. J’étais le seul contact pour Eichmann avec le monde extérieur. Je lui ai dit qu’il avait droit à un avocat et je l’ai mis en contact avec son ancien avocat de la défense au procès, Robert Servatius. »

«Le premier jour , j’ai vu Eichmann assis dans le bureau et lire l’autobiographie de Rudolf Hoess, le commandant d’Auschwitz pendu en Pologne où j’ai eu un chapitre de lui , décrivant comment ils ont tué 1.000 Juifs par jour :

» Quand j’ai lu que les enfants étaient à genoux et prier pour leur vie avant qu’ils soient poussés dans les chambres à gaz, j’avais les pieds froids parfois, mais toujours cette honte et cette faiblesse de parler avec Adolf Eichmann, qui a demandé de tuer les enfants juifs en premier pour ne pas permettre à leur génération de venger les juifs. Dix minutes après la lecture , la police m’a dit: « Eichmann veux te voir » Il était à un mètre devant moi et ce ne fut pas facile ..

» Pendant neuf mois, les enquêteurs ont conclu l’acte d’accusation suite aux nombreux documents en notre possession « .

« J’ai lu une lettre du gouverneur militaire allemand de Paris qui se tourna vers Eichmann au sujet d’ un professeur juif qui était un expert sur les radars, une question très importante pour l’armée allemande, et il exigea le retour du professeur et sa femme déportée à Auschwitz. Eichmann a répondu: « Je ne me soucie pas de ce rang. Je déclare que l’armée avait déjà pris le brevet de l’homme, donc je ne vois aucune raison de stopper sa déportation à Auschwitz. Au cours du procès, la fille du professeur, qui était alors une enfant en bas âge, avait demandé à me rencontrer. Il se trouve que les voisins de la famille à Paris se cachèrent et se sont rendus aux États-Unis. Elle a demandé des informations sur le sort de ses parents . Il y a eu d’ autres cas comme elle tout au long du procès, tous gravés dans ma mémoire ».

Ainsi, dans la nuit du 31 mai 1962, il a été officiellement annoncé par le président Ben-Zvi le rejet de clémence du nazi. Et Eichmann a été envoyé à la prison de Ramleh, où les préparatifs de l’exécution se sont achevés. « Je ne voulais pas être présent à l’exécution » , dit – il. « Ce n’était plus important pour moi. Je savais que mon travail était terminé. Les trois procureurs d’ entre nous, étions conscients de l’importance historique du processus pour la mémoire de la Shoah. Je n’ avais plus besoin de voir l’ exécution avec mes propres yeux. »

Cette nuit – là, Adolf Eichmann a été exécuté après une condamnation de 15 chefs d’ accusation, y compris crimes de guerre, les crimes contre le peuple juif et des crimes contre l’ humanité.

