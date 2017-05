Le Hamas et la mort de Mazen Faqha : « 45 agents payés par Israël et le principal suspect, un membre du Hamas »

Mazen Faqha, l’un des principaux cerveaux planificateurs d’actions terroristes pour le compte du Hamas, a été éliminé, le 24 mars, à l’aide d’un pistolet muni d’un silencieux, dans le garage du bâtiment où était situé son appartement dans la Bande de Gaza.

Le Hamas a du mal a accepter la mort de l’un de ses dirigeants sur son propre terrain (Gaza) mais a surtout compris qu’aucun terroriste n’est à l’abri des renseignements et forces israéliennes quand il faut éliminer l’un d’entre eux.

Bien que l’élimination de Mazen Faqha n’a jamais été revendiqué par Israel, le Hamas a annoncé que sa mort a été préparé des mois à l’avance. Trois des tueurs de Mazen Faqha seraient passés aux aveux apres des heures de tortures.

Tawfiq Abu Na’im, directeur général du ministère de l’Intérieur contrôlé par le Hamas à Gaza, a déclaré :

« Les services de sécurité ont été en mesure d’arrêter le tueur chargé d’éliminer directement Mazen Faqha … Il a avoué son crime et ses relations avec les services secrets israéliens … Nous avons aussi arrêté deux agents de l’occupation qui ont avoué avoir joué un rôle dans l’assassinat en surveillant et en filmant la scène de crime » sans donner les noms.

Ajoutant que » 45 agents payés par Israël auraient été arrêtés depuis le compte réglé à Mazen Faqha, au cours d’un revers grave pour les services de renseignements de l’occupation ».

Le principal suspect A.L, comme étant Ashraf Abu Layla, un ancien membre du Hamas âgé de 37 ans, originaire du centre de la Bande de Gaza qui a été expulsé à cause de « transgressions morales et qui selon les médias palestiniens a été recruté par le Mossad afin de mener cette élimination ciblée.

Il a dit :

« L’officier des renseignements m’a contacté vendredi [le jour de la liquidation de Faqha] et il m’a demandé de me rendre dans le secteur de Tel al-Hawa près de l’hôpital Al Quds [à Gaza] et l’officier des renseignements m’a dit « Dès le moment où la voiture de Faqha entre dans le garage, suis-le à l’intérieur et flingue-le dans la tête et la poitrine. Je courais vite et j’avais mon pistolet avec moi.

La voiture de Mazen Faqha est arrivée et je l’ai immédiatement suivi. Je me suis arrêté juste à côté de la fenêtre, et j’ai frappé à la fenêtre pour qu’il pense que je lui demandais de l’aide. Avant même qu’il ne dise un mot je lui ai tiré dessus cinq fois dans la poitrine et dans la tête. Je me suis enfui le long d’une route que l’officier de sécurité m’avait préparée », a t-il ajouté.

Un autre suspect serait originaire de Judée-Samarie, et aurait été recruté comme espion en 1998 et devait recueillir des renseignements sur Faqha au moins huit mois avec cette élimination.

PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit pour Jérusalem à un point relais : sud.israel@yahoo.fr