Le Grand rabbin de Russie:  » Si Marine le Pen gagne, fuyez ! »

Le Rabbin en chef de la Russie, Berel Lazar, a averti les Juifs français que, dans le cas où la candidate à la présidence Marine Le Pen gagne, ils doivent quitter le pays, a t’il indiqué samedi à l’EJP. Lazar a également loué le président Poutine, qui est un fort partisan de Le Pen.

S’adressant à un public de plus de 2 000 personnes lors de la conférence Limmud FSU à Moscou, le rabbin Lazar a déclaré que « la situation en Europe est très inquiétante », et a suggéré que « Si Marine Le Pen est élue présidente de la France, les Juifs doivent partir ».

Le rabbin Lazar a exprimé son inquiétude au sujet de la montée du nationalisme en Europe. « La situation est très inquiétante », a-t-il déclaré. « Non seulement en raison des immigrants, mais aussi parce que la population générale se dirige vers la radicalisation. Le meilleur exemple est la montée des partis d’extrême droite. »

Le rabbin en chef de la Russie a loué le président Poutine, qui l’a soutenu, « Il a été le premier président à parler publiquement contre l’antisémitisme et a fait plus pour les Juifs en Russie ». Lazar a suggéré qu’il n’y a pas d’antisémitisme institutionnel en Russie, où l’attitude envers les Juifs est excellente « .

Sauf que le président Poutine semble investir dans la victoire de Marine Le Pen, ce dimanche ou lors des élections qui se concluront le mois prochain. En mars, Poutine a accueilli la candidate du Front national au Kremlin avec tous les honneurs dus à un chef de l’Etat étranger et lui a dit: «Je sais que vous représentez un groupe de forces politiques européennes en pleine croissance» , les mêmes forces que Rabbi Lazar semble avoir peur.

Lazar a expliqué que les récentes déclarations antisémites des députés russes étaient «simplement une goutte dans l’océan». Lazar a noté que «ces déclarations sont évidemment inappropriées, mais elles ne sont pas la fin du monde non plus. Notre objectif est d’élever les problèmes au niveau politique afin de protéger la communauté juive. Nous devons coopérer avec le gouvernement tant qu’il nous protège. »

Il a déclaré que « contrairement à Gorbatchev et à Yeltsin, qui n’étaient pas intéressés à entendre parler de la situation des Juifs en Russie, Poutine a été le premier à dire que l’antisémitisme n’a pas sa place en Russie. Il a été le premier à parler publiquement contre l’antisémitisme et a fait bien plus pour les Juifs en Russie « . Il a souligné à l’événement Limmud FSU comme preuve que les juifs russes prospèrent sous la règle de Poutine.

