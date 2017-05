Le Grand rabbin de France, Haim Korshia rejoint les dirigeants musulman et chrétien pour soutenir Emmanuel Macron

Le Grand rabbin de France a rejoint les dirigeants de la foi musulmane et chrétienne dans un aval inhabituel du candidat centriste Emmanuel Macron contre la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen.

Le bureau de Haim Korsia a publié l’approbation ce jeudi, un jour après un débat télévisé remarquablement acrimonieux entre les deux candidats . L’intitulé « Appel à voter pour M. Emmanuel Macron », a été co-signé par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, et Anouar Kbibech, président du Conseil français de la foi musulmane.

Une manifestation explicite de soutien à un candidat en particulier est rare pour les trois ecclésiastiques.

« Entièrement conscient que nos rôles nous obligent à être non partisans, nous sommes d’abord des citoyens responsables et nous demandons donc ouvertement un vote en faveur d’Emmanuel Macron », ont écrit les trois hommes.

Le débat de mercredi a été chauffé par des insultes personnelles. Le Pen a appelé son rival de 39 ans «le candidat de la mondialisation non contrôlée», qui est heureux de vendre les atouts de la France et de renoncer au contrôle du pays.

Macron a accusé la chef de 48 ans du Front national d’être «la grande prêtresse de la peur», disant qu’elle a beaucoup parlé mais «n’a rien proposé ».

Le Pen a accusé son rival d’être complaisant au sujet du fondamentalisme islamique, alors que Macron lui a reproché un désir de «guerre civile».

Les sondages prédisent que Macron battra Le Pen entre 60 à 40 pour cent ce dimanche, mais environ 18% des électeurs ont déclaré qu’ils ne sont pas encore complètement décidés.

Le Pen a promis d’interdire le port des vêtements musulmans et des symboles juifs en public si elle est élue. Elle s’est éloignée de la rhétorique antisémite de son père, mais elle a déclaré plus tôt ce mois-ci que la France n’était «pas responsable» du rassemblement des juifs par des officiers français pendant l’occupation nazie.

« Ce n’est plus suffisant pour vaincre le Front national », ont écrit les ecclésiastiques dans leur déclaration. « Nous devons rappeler les Français en parlant d’une seule voix, les fondements humanistes qui nous animent et vers lesquels nous travaillons aujourd’hui ».

La paix, ont-ils également écrit, « remplace toutes les autres choses et seulement un vote pour Emmanuel Macron garantit une France plus forte pour son histoire, confiante dans son avenir et sa capacité de nous faire briller dans ce monde ».

