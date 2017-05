Le fils d’Ossama ben Laden appelle à des attaques contre les juifs et les Américains

Une vidéo a été publiée récemment par le groupe terroriste al-Qaïda présentant l’un des fils d’Oussama ben Laden appelant à des attaques contre des cibles juives à travers le monde.

Dans la vidéo de 10 minutes, qui comporte des images d’attaques terroristes, y compris plusieurs en Israël, Hamza ben Laden encourage les musulmans de «l’Amérique, à l’Occident et la Palestine occupée» à mener des attaques de loup-solitaire en Syrie ou ailleurs.

« Sachez que infliger des punitions aux juifs et aux croisés où vous êtes présent est plus moche et sévère pour l’ennemi », dit-il, selon une traduction fournie dans la vidéo, qui a été publié par al-Qaïda sous le Sahab.

Ben Laden suggère également des cibles en disant aux partisans de «chercher des cibles juives partout» et, s’il n’y en a pas, d’attaquer les intérêts américains ou de l’OTAN.

Il exhorte à utiliser des armes autres que des armes à feu, une référence possible aux couteaux et aux véhicules béliers qui ont marqué une série d’attaques en Israël en 2015 et 2016.

La vidéo comprend des séquences d’au moins deux attaques en Israël: une attaque de camion bélier sur une promenade de Jérusalem qui a tué quatre soldats lors d’une tournée culturelle en décembre 2016 et une attaque au mois de novembre 2015 dans lequel une Palestinienne a poignardé et blessé légèrement un gardien de sécurité à l’entrée du règlement de Beitar Illit.

Ben Laden exhorte également les attaques contre la Russie et la vidéo présente des images de l’assassinat en décembre 2016 de l’ambassadeur de Russie en Turquie, Andrey Karlov.

« Nous continuerons de vous cibler jusqu’à ce que vous retiriez vos forces de la péninsule arabique et de toutes les terres de l’islam », a déclaré Ben Laden dans la vidéo.

En janvier, Ben Laden, 28 ans, a été désigné comme un terroriste mondial spécialement désigné par le Département d’Etat américain, depuis une vidéo datant de 2015 dans laquelle il a appelé à des attaques à Washington, à Paris et à Tel Aviv.