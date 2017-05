Le feu du Zohar : Lag Baomer commence ce soir en Israel !

Lag Baomer célèbre l’émergence de l’immense lumière de l’unité à travers «Le Livre du Zohar». Il nous demande de commencer ce voyage vers l’être «comme un homme avec un seul cœur».

Une fois par an, les enfants et les jeunes de toute Israël, recueillent des morceaux de bois, et les empile dans des tas énormes, puis mettent le feu (sous la surveillance des adultes) en cette nuit de Lag Baomer, le 33e jour du compte d’ Omer , qui Commence le premier jour de Pessah et se termine à Shavouot.

Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes se rendent à la tombe de l’auteur du Livre du Zohar , Rabbi Shimon Bar Yochai, pour prier et célébrer l’écriture de ce livre séminal de la sagesse de la vérité, également connue sous le nom de «la sagesse de la Kabbale. »

Lag Ba’omer n’est pas considéré parmi les festivals les plus fondamentaux du judaïsme, mais ce jour marque un point profond dans notre évolution en tant que nation et dans le développement spirituel de chacun de nous.