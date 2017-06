Le FBI ouvre les dossiers qui prouvent qu’Hitler aurait vécu en Argentine ! (vidéo)

Des documents du FBI récemment déclassifiés prouvent que le gouvernement américain savait qu’Hitler était bel et bien vivant, et qu’il a vécu en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Le 30 Avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker souterrain. Son corps a été découvert et identifié par les Soviétiques. Est-il vraiment possible que les Soviétiques aient menti tout ce temps, et que l’histoire a délibérément été réécrite? Notre site Alyaexpress-News a déjà publié cette information qui a été révélée par une écrivaine, mais aujourd’hui cette information devient plus officielle suite à l’intervention du FBI dans cette affaire secrète.

Personne n’avait connaissance de ces dossiers au sein du FBI. Il semble qu’il est possible que l’homme le plus détesté de l’histoire se soit échappé à la fin de la guerre en Allemagne, et ait vécu une vie bucolique et paisible sur les magnifiques contreforts de la Cordillère des Andes. Les documents du FBI récemment divulgués commencent à montrer que non seulement que les suicides d’Hitler et d’Eva Braun ont été truqués, mais qu’en plus le couple a été aidé par le directeur de l’OSS, Allen Dulles, lui-même. Dans un document du FBI de Los Angeles, il est révélé que l’agence était bien consciente qu’un sous-marin mystérieux avait fait son chemin jusqu’à la côte argentine et avait déposé des fonctionnaires nazis de haut niveau. Ce qui est encore plus étonnant est le fait que le FBI savait qu’Hitler était vivant et vivait sur les contreforts de la Cordillère des Andes.

Qui est le mystérieux informateur?

Dans une lettre adressée au Bureau de Los Angeles en Août 1945, un informateur non identifié a convenu d’échanger des informations contre l’asile politique. L’informateur savait non seulement Hitler était en Argentine, il a été l’un des quatre hommes qui avaient rencontré le sous-marin allemand. Apparemment, deux sous-marins ont accosté la côte argentine, dont celui d’Hitler avec Eva Braun à bord.

Le gouvernement argentin a accueilli non seulement l’ancien dictateur allemand, mais l’a aussi aidé à lui trouver une cachette. L’informateur a continué à donner non seulement des indications détaillées sur les villages où Hitler s’était rendu, mais aussi des détails physiques et crédibles concernant Hitler. Bien que pour des raisons évidentes, l’informateur n’ait jamais été nommé dans les documents du FBI, il était suffisamment crédible pour être cru par certains agents.

Le FBI a tenté de dissimuler le lieu où Hitler s’est caché.

Malgré une description physique détaillée, le FBI n’a pas toujours donné suite à ces nouvelles pistes. Même avec des preuves concernant le sous-marin allemand U-530 sur la côte argentine, et de nombreux autres témoignages de fonctionnaires allemands, personne n’a daigné faire la moindre enquête.

Encore plus de preuves trouvées:

En 1945, l’attaché naval à Buenos Aires a informé Washington qu’il y avait une forte probabilité que Hitler et Eva Braun venaient d’arriver en Argentine. Cela coïncidait avec les observations concernant le sous-marin U-530. La preuve ajoutée vient sous la forme d’articles de presse détaillant la construction d’une maison de maître de style bavarois sur les contreforts de la Cordillère des Andes. Une preuve supplémentaire vient sous la forme d’un récit de l’architecte Alejandro Bustillo qui décrit la conception de la nouvelle maison de Hitler qui a été financée par de riches immigrants allemands.

Preuve irréfutable que Hitler s’est échappé:

La preuve qui confirme qu’ Hitler a survécu à la chute de l’Allemagne se trouve en Russie. Avec l’occupation soviétique de l’Allemagne, les prétendus restes d’Hitler ont été rapidement cachés et envoyés à la Russie, pour ne jamais être revu. C’est jusqu’en 2009, quand un archéologue de l’État du Connecticut, Nicholas Bellatoni a été autorisé à effectuer des tests d’ADN sur l’un des fragments de crâne récupérés. Ce qu’il a découvert fut étonnant, non seulement l’ADN ne correspondait à aucun des échantillons enregistrés en rapport avec Hitler, ils ne correspondent pas non plus à l’ADN de Eva Braun. Même l’ancien général et président Dwight D. Eisenhower a écrit son point de vue à Washington. Ce n’était pas seulement le général Eisenhower qui était préoccupé par la disparition de Hitler, Staline a également exprimé ses préoccupations. En 1945, le journal Stars and Stripes cite alors le général Eisenhower qui pense à la possibilité réelle de l’existence de Hitler qui selon lui est entrain de vivre confortablement et en toute sécurité en Argentine.

Est-il possible que cela soit le cas?

Avec tous les nouveaux éléments de preuves, il est possible et même probable que non seulement Hitler se soit échappé d’Allemagne, mais qu’il a bénéficié de l’aide de la communauté internationale du renseignement. Les documents du FBI publiés prouvent que non seulement ils étaient au courant de la présence de Hitler en Argentine, mais qu’ils l’ont également couverts.

Source :

Jérusalem Post : http://www.jpost.com/Arts-and-Culture/Entertainment/How-did-Hitler-really-die

Dailymail.co.uk : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2478100/Theory-Adolf-Hitler-fled-Argentina-lived-age-73.html

Rotter : http://rotter.net/forum/scoops1/57921.shtml

Mako : http://www.mako.co.il/hix-history/Article-3054ca482bef141006.htm